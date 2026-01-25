Εκπαιδευτήρια Μπουγά: Εκδήλωση για τις ανάγκες των σημερινών παιδιών

Σε μια εποχή όπου η καθημερινότητα της οικογένειας καθορίζεται από γρήγορους ρυθμούς, αυξημένες υποχρεώσεις και τη συνεχή παρουσία των οθονών, οι γονείς συχνά αναζητούν τρόπους να θέσουν όρια που προσφέρουν ασφάλεια χωρίς συγκρούσεις και να μετατρέψουν τον ελεύθερο χρόνο σε χρόνο ουσιαστικής σύνδεσης με τα παιδιά τους. Κεντρική ομιλήτρια της συνάντησης θα είναι η παιδοψυχολόγος Καρόλ Folle Αλεπή, η οποία θα προσεγγίσει τα ζητήματα με βιωματικό και πρακτικό τρόπο, βασισμένο στην εμπειρία της από τη δουλειά της με παιδιά και οικογένειες. Η ομιλία θα εστιάσει στον ρόλο των ορίων ως εργαλείο διαπαιδαγώγησης και όχι περιορισμού, στη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου και των οθονών, καθώς και στη σημασία της συναισθηματικής στήριξης των παιδιών ηλικίας 3 έως 12 ετών. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στη σταθερότητα των γονέων και σε μικρές καθημερινές πρακτικές που μπορούν να ενισχύσουν τη σχέση γονέα–παιδιού, χωρίς την πίεση της τελειότητας ή την αίσθηση ότι «δεν κάνουμε ποτέ αρκετά». Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να κατανοήσει βαθύτερα τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών στη σύγχρονη εποχή.