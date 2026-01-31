Η πίτα του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Μεσσηνίας

Η εκπρόσωπος Τύπου του συλλόγου Γιώτα Σβερκούνου Τσαούση αναφέρει για την εκδήλωση.

“Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 η καθιερωμένη εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου μας για τη νέα χρονιά, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κέντρου «Τριλογία».

Ο Πρόεδρος κ. Κατσαούνης Νίκος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αντάλλαξαν με όλους ευχές για καλή χρονιά με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία.

Την πίτα μας ευλόγησε ο Αιδεσιμολογιώτατος π. Σωτήριος Τζαϊλέας, του Ιερού Ναού Υπαπαντής του Σωτήρος Καλαμάτας και το φλουρί έτυχε στο μέλος μας κ. Κανελλόπουλο Θανάση. Το δώρο που αντιστοιχούσε στο φλουρί ήταν ένα γούρι – κόσμημα από το Λύκειο Ελληνίδων, προσφορά του Συλλόγου.

Παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό και ευχές ο Δήμαρχος Καλαμάτας κ. Βασιλόπουλος Α., ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μεσσηνίας κ. Αναστασόπουλος Ε. και άλλοι αυτοδιοικητικοί που βρέθηκαν κοντά μας, τιμώντας μας.

Επίσης ο κ. Χαλβατσιώτης Παναγιώτης, Ιατρός Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας – Διαβήτη, ο οποίος θα είναι και ο Επικεφαλής της Εκδήλωσης του Συλλόγου μας για το διαβήτη, στις αρχές Μαρτίου.

Η εκδήλωση δεν περιορίστηκε μόνο στις ομιλίες και την κοπή της πίτας. Το κλίμα έγινε γιορτινό με υπέροχη ζωντανή μουσική που μάς ταξίδεψε. Οι παρευρισκόμενοι διασκέδασαν σε μια ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα με χορό και τραγούδι και με πολλές ευχές για την καινούργια χρονιά”!