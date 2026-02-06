Ξεχωριστή εκδήλωση για τα 20 χρόνια του Συλλόγου Λακώνων Μεσσηνίας

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε στις 14 Ιουνίου 2006 από Λάκωνες που ζούσαν και δραστηριοποιούνταν στη Μεσσηνία, με στόχο τη διατήρηση των δεσμών με τη γενέτειρα και την ανάδειξη της λακωνικής ταυτότητας. Είκοσι χρόνια μετά, αποτελεί έναν ζωντανό θεσμό που ενώνει ανθρώπους, τόπους και ιστορικές μνήμες, λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στον Ταΰγετο, τη Μεσσηνία, τη Λακωνία και τον ευρύτερο ελληνικό κόσμο. Από τα πρώτα του βήματα, ο Σύλλογος ανέπτυξε έντονη κοινωνική δράση, με έμφαση στην αλληλεγγύη και την προσφορά. Ανάμεσα στις σημαντικές πρωτοβουλίες συγκαταλέγονται η στήριξη των Παιδικών Χωριών SOS και δράσεις αλληλεγγύης προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, επιβεβαιώνοντας ότι η πολιτιστική ταυτότητα συνοδεύεται από κοινωνική ευθύνη. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συμβολή του Συλλόγου στις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις, καθώς οι άοκνες προσπάθειές του συνέβαλαν ώστε, τον Δεκέμβριο του 2025, το Δημοτικό Συμβούλιο του Τάραντα να ψηφίσει ομόφωνα την ανακήρυξη της πόλης ως «Πόλη Σπαρτιατών», γεγονός με ισχυρό ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα που ενώνει την Ελλάδα και τη Magna Graecia. Στο πλαίσιο αυτό, η φετινή επετειακή εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στον δεσμό αυτό. Παρουσία επισήμων Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Μεσσήνιοι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Πολιτείας: ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης και ο σντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, υπογραμμίζοντας τη σταθερή υποστήριξη της Μεσσηνίας στις δράσεις του Συλλόγου. Παρόντες ήταν επίσης οι Λάκωνες επίσημοι: ο δήμαρχος Σπάρτης Μιχάλης Βακαλόπουλος και ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης, επιβεβαιώνοντας τη συνεργασία και την ενότητα των δύο νομών. Θερμές ευχές προς τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου απεύθυναν μέσω επιστολών ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης και ο βουλευτής Λακωνίας Νεοκλής Κρητικός. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η παρουσία του Salvatore Conticello, του γνωστού Γκρεκάνου καλλιτέχνη, ο οποίος με τη μουσική του ανέδειξε τη ζωντανή ελληνική παράδοση της Κάτω Ιταλίας. Σε συνεργασία με το μουσικό σχήμα «Σπονδές» και τον Γ. Βέργαδο (το αηδόνι του Συλλόγου) αποθεώθηκαν από το κοινό, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία της εκδήλωσης. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς πραγματοποιήθηκαν οι βραβεύσεις των ιδρυτικών μελών, τιμώντας τους ανθρώπους που έθεσαν τα θεμέλια του Συλλόγου και παραμένουν, επί δύο δεκαετίες, σταθεροί υποστηρικτές του έργου του.

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. απονεμήθηκε ο τιμητικός τίτλος Επίτιμου Προέδρου στον Βασίλη Μανέττα, ως αναγνώριση της καθοριστικής του προσφοράς. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους δεσμούς που έχουν αναπτυχθεί με τους φιλελληνικούς και σπαρτιατικούς συλλόγους της Ιταλίας, καθώς και στους Saverio de Florio, Adriano Tegas και Μαρία Κούτρα, που απέστειλαν τις θερμότερες ευχές τους. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους βρέθηκε και η Σικελή Γκρατσιέλα Θωμαΐδη, με καταγωγή από το Γκεράκι Σίκουλο (αποικία Λακώνων από το Γεράκι Λακωνίας), υπενθυμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς μας με τη Σικελία και την Κάτω Ιταλία. Στο πλαίσιο των πρόσφατων δράσεων του Συλλόγου ξεχωρίζει η ίδρυση της Τράπεζας Αίματος του Συλλόγου Λακώνων Μεσσηνίας, μια πρωτοβουλία έμπρακτης αλληλεγγύης και κοινωνικής ευθύνης, η οποία ήδη στηρίζει συμπολίτες που έχουν ανάγκη. Όπως τονίστηκε, τα 20 χρόνια δεν αποτελούν το τέλος, αλλά την αρχή μιας νέας πορείας. Στόχος του Συλλόγου είναι η ανάδειξη της Λακωνικής πολιτιστικής Κληρονομιάς, η ενεργοποίηση της νέας γενιάς, το ξύπνημα των οξιών που πρεσβεύουν οι ρίζες μας και η ενεργή παρουσία του Ελληνισμού όπου κι αν αυτός βρίσκεται. Ο Σύλλογος Λακώνων Μεσσηνίας συνεχίζει, με σεβασμό στην ιστορία και πίστη στο μέλλον, να υπηρετεί αξίες, ανθρώπους και να τιμά την καταγωγή του.