«Πινόκιο και Τζεπέτο»: Ενα “αληθινό” παραμύθι στην Καλαμάτα

Μετά από μια επιτυχημένη περιοδεία σε Ελλάδα και Κύπρο, η αγαπημένη κλασική ιστορία του Πινόκιο ζωντανεύει στη σκηνή του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 5.30 μ.μ.

Πρόκειται για μια σύγχρονη, διαδραστική θεατρική παράσταση που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια, μεταφέροντας με χιούμορ και φαντασία τα διαχρονικά μηνύματα της αλήθειας και της αγάπης. Ο Τζεπέτο, η καλή Νεράιδα και ο Διάρης — ένα παιχνιδιάρικο ποντικάκι-αφηγητής — προσκαλούν μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν ενεργά στην ιστορία, βοηθώντας τον μικρό Πινόκιο να ανακαλύψει την αξία της ειλικρίνειας. Η παράσταση συνδυάζει χορό, τραγούδι, εντυπωσιακά κοστούμια και θεατρικό παιχνίδι, δημιουργώντας μια μαγική εμπειρία όπου η συμμετοχή των παιδιών είναι καθοριστική. Τη σκηνοθεσία και το κείμενο υπογράφει ο Νίκος Λημνιός, με βοηθό σκηνοθέτη και χορογράφο τη Νάντια Αντωνίου, ενώ τη μουσική επιμέλεια έχει αναλάβει ο Δημήτρης Χύτος.

Η παραγωγή είναι της «Θεατρικής Διάδρασης». Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί Ραφαέλα Καβαζαράκη, Κωνσταντίνος Πλώτας και Αγγελος Μπέσσας. Η διάρκεια της παράστασης είναι 65 λεπτά χωρίς διάλειμμα και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2 έως 10 ετών. Τα εισιτήρια προπωλούνται μέσω της πλατφόρμας more.com και στο βιβλιοπωλείο «Ολα χαρτί», Πλατεία 23ης Μαρτίου 2, στην Καλαμάτα.