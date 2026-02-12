Η Ήβη Αδάμου στην κορύφωση του 13ου Καλαματιανού Καρναβαλιού

Στη δημοφιλή τραγουδίστρια Ήβη Αδάμου ανατέθηκε φέτος η μεγάλη συναυλία που θα σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση του 13ου Καλαματιανού Καρναβαλιού.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας, αμέσως μετά τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση.

Η παρέλαση, που αποτελεί το αποκορύφωμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων της πόλης, θα ξεκινήσει το μεσημέρι της Κυριακής, με τη συμμετοχή αρμάτων, πληρωμάτων και ομάδων με θεματικές στολές.

Την παρουσίαση θα κάνει και φέτος ο Γιώργος Κρικοριάν, ενώ τη μουσική επιμέλεια της διαδρομής θα αναλάβει ο DJ Νάσος Παπατζιμόπουλος, δίνοντας τον ρυθμό σε όλη τη διάρκεια της γιορτής.