Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026 12:40

Καλαματιανό Καρναβάλι: Επανέρχεται το φεστιβάλ “Déjà Vu

φωτο: Άγγελος Σταυράκης

Επανέρχεται φέτος το φεστιβάλ “Déjà Vu”, στο πλαίσιο του 13ου Καλαματιανού Καρναβαλιού.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 8 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, με ελεύθερη είσοδο.

Για 11η συνεχόμενη χρονιά, η ομάδα των εθελοντών και οι συμμετέχοντες προετοιμάζουν μια υπέρλαμπρη παράσταση, που υπόσχεται να χαρίσει αξέχαστες στιγμές ψυχαγωγίας στο κοινό.

Και φέτος, η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στον Σύλλογο Φίλων ΑΜΕΑ Μεσσηνίας, στηρίζοντας το σημαντικό έργο του συλλόγου και αποδεικνύοντας πως η τέχνη, ο εθελοντισμός και η προσφορά μπορούν να συνυπάρχουν, δημιουργώντας μια γιορτή για όλους.

