Παρουσιάζεται η νέα ποιητική συλλογή του Θύμιου Γεωργόπουλου, «Μικρές Κυκλάδες – 50 + 1 απλά γυμνάσματα ποίησης», από τις εκδόσεις «Οταν», αύριο, Τετάρτη, στις 7 μ.μ., στο Θέατρο «Εν Αθήναις» (Ιάκχου 19, Γκάζι).

Τη συζήτηση και τον συντονισμό της εκδήλωσης αναλαμβάνει η Νόρα Ράλλη, δημοσιογράφος, ενώ για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Θέμης Μουμουλίδης, σκηνοθέτης και ο Θανάσης Καρτερός, δημοσιογράφος. Ποιήματα θα διαβάσει ο Νίκος Πουρσανίδης, ηθοποιός, ενώ η μουσικός Χρυσάνθη Αυλωνίτου θα τα συνοδεύει με φλάουτο.