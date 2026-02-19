Χαρά και κέφι υπόσχεται το Καρναβάλι της Μεσσήνης

Τον κόσμο της Μεσσηνίας να πάει στη Μεσσήνη “για να νιώσει αυθεντικές στιγμές χαράς και κεφιού”, στο 166ο Καρναβάλι της πόλης, στις καρναβαλικές εκδηλώσεις του τελευταίου τριήμερου της Αποκριάς, κάλεσε χθες ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Δημαρχείο.

Ο κ. Αθανασόπουλος σημείωσε ότι το Καρναβάλι της Μεσσήνης είναι “από τα πιο φημισμένα και ιστορικά καρναβάλια. Δομικό του στοιχείο είναι η παράδοση κι εμπλουτίζεται με νεωτεριστικά στοιχεία για να προσελκύσουμε όλο τον κόσμο”. Κάλεσε τον κόσμο “να έρθει στη Μεσσήνη” και ευχαρίστησε κυρίως τους καρναβαλιστές, που θα συμμετέχουν στις 3ήμερες εκδηλώσεις.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Λεωνίδας Χριστοφιλόπουλος που παρουσίασε το πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων στις Δημοτικές Ενοτητες, επισήμανε ότι “κυρίαρχο στοιχείο του φετινού καρναβαλιού είναι η φωτιά. Και παρατήρησε πως “εδώ, στη Μεσσήνη είναι η αφετηρία, όμως, ο Δήμος δίνει έμφαση και στα χωριά μας”.

Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσσήνης Δώρα Βαρανάκη έκανε λόγο για 5ήμερο κεφιού και καρναβαλιού και παρουσίασε το πρόγραμμα των καρναβαλικών εκδηλώσεων στην πόλη, ενώ σημείωσε πως “η παρέλαση θα έχει πολλά γκρουπ και πολύ ωραία άρματα, που θα σατιρίζουν την επικαιρότητα”.

Ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος δήλωσε ότι με ιδιαίτερη χαρά η Περιφέρεια Πελοποννήσου στηρίζει το καρναβάλι της Μεσσήνης, που αποτελεί το σημαντικότερο γεγονός για την Περιφέρεια. Παρατήρησε πως πρόκειται για δράση εξωστρέφειας, εκτίμησε ότι η συνεργασία με τον Δήμο Μεσσήνης και τους εθελοντές θα δώσει το καλύτερο αποτέλεσμα και απηύθυνε δημόσιο κάλεσμα στον κόσμο της ευρύτερης περιοχής και της Μεσσηνίας να παραστεί στις αποκριάτικες εκδηλώσεις της Μεσσήνης και κυρίως στις φωτιές το βράδυ της Κυριακής και στη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση την Καθαρή Δευτέρα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΗ

- Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου:

19:00 Κρυμμένος Θησαυρός στις οδούς 28ης Οκτωβρίου και Πλάτωνος. Carnival Fiesta στην πλατεία Ιωάννη Αλευρά Μεσσήνης (μικρή πλατεία), ενώ θα προηγηθεί περατζάδα με αφετηρία την πλατεία Χιώτη.

- Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου:

20:00 Μασκέ πάρτι “Βάλε τη μάσκα σου και έλα”, από τον Σύλλογο Γυναικών Μεσσήνης, στο Ideal Café.

- Σάββατο 21 Φεβρουαρίου:

11:00 Εργαστήρι Κατασκευής αποκριάτικης μάσκας από την Κοιν.Σ.Επ. “Ρέκτης” και Κατασκευή Χαρταετού στην πλατεία Ιωάννη Αλευρά Μεσσήνης (μικρή πλατεία).

21:00 Αποκριάτικος χορός Δημοτικής Φιλαρμονικής και του Χορευτικού Ομίλου Δήμου Μεσσήνης με το μουσικό σχήμα “Σπονδές” στην Αίθουσα εκδηλώσεων “Κοσμά”.

- Κυριακή 22 Φεβρουαρίου:

10:30 Συγκέντρωση πεζοπόρων τμημάτων “Παραμυθοσαλάτας” στην οδό Δημ. Κούτσικα (super -market Μουργή). 11:00 Παιδικό καρναβάλι “Παραμυθοσαλάτα”. Παρέλαση συμμετεχόντων στην κεντρική πλατεία Μεσσήνης. 11:30 Κρυμμένος Θησαυρός junior από τον Σύλλογο “Η Χαρά του Παιδιού” και Παιδικό Εργαστήρι κατασκευής αποκριάτικου στεφανιού με τις “Στρίγκλες”. Ακολουθεί παιδικό καρναβαλικό πάρτι. 20:00 Αναβίωση παραδοσιακών δρώμενων “Φάγατε – Φάγαμε” και “Τυρής –Ταραμάς” από το Σωματείο Εθελοντών Μεσσήνης, στη συμβολή των οδών Πολυτεχνείου και Τενέδου. 21:00 Παραδοσιακές φωτιές και περατζάδα της Δημοτικής Φιλαρμονικής Μεσσήνης στις γειτονιές της πόλης. Φωτιά στα Μπατζάκια μας στου Καίσαρη στην οδό Πολυτεχνείου. Φωτιά του Συλλόγου Γυναικών Μεσσήνης στην οδό Δ. Κούτσικα 55 (έναντι φούρνου Μυλωνά). Φωτιά στα Καρντασέικα. Φωτιά του Θ.Ε.Μ στην πλατεία Μαρίνου Αντύπα, απέναντι από το Μουσείο Χαρακτικής “Τ. Κατσουλίδης”. Φωτιά του συλλόγου “Οι Φίλοι της Μεσσήνης” στην οδό Κυριακού. Φωτιά στον Άγιο Δημήτριο στην οδό Κουτίφαρη(Λάι).

- Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου:

11:00 Παραδοσιακοί χοροί στην κεντρική πλατεία και μετάβαση Φουστανελάδων στην Κρεμάλα. 12:00 Αναπαράσταση Δίκης και Απαγχονισμού της γριάς Συκούς από το Θ.Ε.Μ. και παραδοσιακά κρεμάσματα στην Κρεμάλα. 13:00 Κεράσματα και παραδοσιακή φασολάδα από τον Σύλλογο Γυναικών Μεσσήνης στην Κρεμάλα. 14:30 Συγκέντρωση πεζοπόρων τμημάτων στην οδό Δημ. Κούτσικα (έναντι φούρνου Μυλωνά). 14:30 Αναβίωση εθίμου “Η Βάμαινα με το μπουλούκι της” στους δρόμους της πόλης από τον Σύλλογο Γυναικών Μεσσήνης. 15:00 Έναρξη καρναβαλικής παρέλασης στην κεντρική πλατεία Μεσσήνης. Βαρυσήμαντος λόγος του Βασιλιά Καρνάβαλου. 16:30 Μεγάλη μουσική συναυλία με τον καλλιτέχνη Sicario στην κεντρική πλατεία Μεσσήνης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ

* Δημοτική Ενότητα Αίπειας:

- Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου: 10:30 Κούλουμα στην πλατεία της Δ.Κ. Λογγάς Διοργάνωση: Εξωραϊστικός Μορφωτικός και Πολιτιστικός Αίπειας.

* Δημοτική Ενότητα Ανδρούσας:

- Σάββατο 21 Φεβρουαρίου:

20:00 Αποκριάτικη εκδήλωση στο σχολείο Ανδρούσας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανδρούσας “Αλέξανδρος Κουμουνδούρος”.

- Κυριακή 22 Φεβρουαρίου:

18:00 “Το καρναβάλι του Μαλλιαρού”, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Μαγγανιακού. Διοργάνωση: Σύλλογος Απανταχού Μαγγανιακιτών. 18:30 Φωτιά στην πλατεία της Ανδρούσας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο. 19:00 Φωτιά στην Δ.Κ. Καλογερόρραχης.

- Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου:

9:00 Κούλουμα – πέταγμα χαρταετού στο γήπεδο Ανδρούσας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο.

* Δημοτική Ενότητα Αριστομένη:

- Κυριακή 22 Φεβρουαρίου:

10:00 Καρναβαλική παρέλαση στα γύρω χωριά από τον Νέο Πολιτιστικό Σύλλογο Στρεφίου Ντεμπρίζ”. 22:00 Φωτιά και Disco Party στο κτίριο Συκικής της ΔΚ Στρεφίου από τον Νέο Πολιτιστικό Σύλλογο Στρεφίου “Ντεμπρίζ”.

* Δημοτική Ενότητα Βουφράδος:

- Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου:

9:00 Πέταγμα χαρταετού στο γήπεδο Χατζή – Διοργάνωση Δ.Κ. Χατζή.

* Δημοτική Ενότητα Ιθώμης:

- Σάββατο 21 Φεβρουαρίου:

12:00 Παραδοσιακό λιώσιμο παστού στην πλατεία της Αρχαίας Μεσσήνης. Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Μαυρομματαίων “Η Αρχαία Μεσσήνη”.

- Κυριακή 22 Φεβρουαρίου:

21:00 Φωτιά στη Βαλύρα. Διοργάνωση: Πολιτιστικός Συλλόγους Βαλύρας “Ο Θάμυρις”, Σύλλογος Γυναικών Βαλύρας, Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος “Αστήρ Βαλύρας”, Δ.Κ. Βαλύρας.

- Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου:

11:00 Κούλουμα και πέταγμα χαρταετού στο γήπεδο Βαλύρας.

* Δημοτική Ενότητα Πεταλιδίου:

- Σάββατο 21 Φεβρουαρίου:

16:30 Καρναβαλική παρέλαση περιμετρικά της πλατείας Πεταλιδίου, αποκριάτικα δρώμενα -χοροί - παραδοσιακό γλέντι.

- Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου:

9:00 Πέταγμα χαρταετού στην τοποθεσία “Φάρος” παραλίας Πεταλιδίου. Συμμετέχουν: Η Δ.Κ. Πεταλιδίου, ο Σύλλογος Γυναικών Πεταλιδίου, μαθητές και Σύλλογοι Γονέων Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου Πεταλιδίου, Δημόσια Βιβλιοθήκη Πεταλιδίου.

* Δημοτική Ενότητα Τρικόρφου:

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου:

19:00 Αποκριάτικη εκδήλωση για παιδιά: Face Painting, αποκριάτικο πάρτι.