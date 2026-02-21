Το "Καρναβάλι του Μαλλιαρού" την Κυριακή στο Μαγγανιακό

Το "Καρναβάλι του Μαλλιαρού" θα πραγματοποιηθεί και φέτος την Κυριακή, στο ημιορεινό χωριό του Μαγγανιακού.

Την εκδήλωση διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαγγανιακιτών, προσκαλώντας όλους σε μια γιορτή γεμάτη κέφι, παράδοση και αποκριάτικη διάθεση. Κουδουνοφόροι, τραγόμορφοι, ξωτικά, κουκουβάγιες και λοιποί μεταμφιεσμένοι, με συνοδεία παραδοσιακών πνευστών και κρουστών οργάνων, θα γυρίσουν στους δρόμους του χωριού, ξυπνώντας τη φύση από την χειμωνιάτικη νάρκη.

Στις 4 μ.μ. θα ξεκινήσει το ντύσιμο των καρναβαλιστών. Στις 6 μ.μ. θα ακολουθήσει πατινάδα στους δρόμους του χωριού με τη συνοδεία παραδοσιακών οργάνων. Στη συνέχεια, σειρά θα πάρει το δρώμενο του ‘’Μαλλιαρού’’ στο προαύλιο του σχολείου και παραδοσιακό γλέντι γύρω από τη φωτιά με το μουσικό συγκρότημα “Κιντέρια”. Το γλέντι περιλαμβάνει κρασί, τσίπουρο, παραδοσιακή φασολάδα, μακαρόνια με μυζήθρα και μανιταρόσουπα.