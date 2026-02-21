eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026 16:37

Το "Καρναβάλι του Μαλλιαρού" την Κυριακή στο Μαγγανιακό

Γράφτηκε από την

Το &quot;Καρναβάλι του Μαλλιαρού&quot; την Κυριακή στο Μαγγανιακό

Premium Strom

 

Το "Καρναβάλι του Μαλλιαρού" θα πραγματοποιηθεί και φέτος την Κυριακή, στο ημιορεινό χωριό του Μαγγανιακού.

Την εκδήλωση διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαγγανιακιτών, προσκαλώντας όλους σε μια γιορτή γεμάτη κέφι, παράδοση και αποκριάτικη διάθεση. Κουδουνοφόροι, τραγόμορφοι, ξωτικά, κουκουβάγιες και λοιποί μεταμφιεσμένοι, με συνοδεία παραδοσιακών πνευστών και κρουστών οργάνων, θα γυρίσουν στους δρόμους του χωριού, ξυπνώντας τη φύση από την χειμωνιάτικη νάρκη.

Στις 4 μ.μ. θα ξεκινήσει το ντύσιμο των καρναβαλιστών. Στις 6 μ.μ. θα ακολουθήσει πατινάδα στους δρόμους του χωριού με τη συνοδεία παραδοσιακών οργάνων. Στη συνέχεια, σειρά θα πάρει το δρώμενο του ‘’Μαλλιαρού’’ στο προαύλιο του σχολείου και παραδοσιακό γλέντι γύρω από τη φωτιά με το μουσικό συγκρότημαΚιντέρια”. Το γλέντι περιλαμβάνει κρασί, τσίπουρο, παραδοσιακή φασολάδα, μακαρόνια με μυζήθρα και μανιταρόσουπα.

 

Κατηγορία Εκδηλώσεις
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις