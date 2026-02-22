Διήμερο αποκριάς στο Ρίπεσι με Αντι-Παρέλαση και κάψιμο Καρνάβαλου (βίντεο+φωτο)

Η Κεφαλόβρυση (Ρίπεσι) έζησε ένα αποκριάτικο διήμερο γεμάτο χρώμα, μουσική και ζωντανή παράδοση, αναβιώνοντας θρύλους και έθιμα που χάνονται στα βάθη του χρόνου.

Μικροί και μεγάλοι έγιναν μια μεγάλη παρέα, καλωσορίζοντας την άνοιξη με τον πιο αυθεντικό τρόπο, γύρω από τις ιστορικές πέτρινες βρύσες του χωριού.

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, το εργαστήρι κατασκευής Καρνάβαλου έδωσε τον τόνο της γιορτής, με τη συμμετοχή κατοίκων κάθε ηλικίας, ενώ παράλληλα στήθηκε η αποκριάτικη πυρά στη Μεγάλη Βρύση και στολίστηκε το χωριό. Η δημιουργική διάθεση και η συλλογικότητα κυριάρχησαν, προετοιμάζοντας το σκηνικό για την κορύφωση των εκδηλώσεων.

Σήμερα, οι δρόμοι γέμισαν μασκαράδες και «πλάσματα της βρύσης» στην Αντι-Παρέλαση, εμπνευσμένη από τις τοπικές αφηγήσεις για καβούρια, νεράιδες και στοιχειά που κατοικούσαν στα νερά. Το απόγευμα, ο Καρνάβαλος παραδόθηκε στις φλόγες δίπλα στη Μεγάλη Βρύση, σε ένα συμβολικό τελετουργικό πέρασμα από τον χειμώνα στη νέα ζωή.

Γύρω από τη φωτιά, οι Κουμπάρες και τα Συμπεθέρια έστησαν έναν αυθεντικό αποκριάτικο χορό, παρασύροντας το κοινό μέχρι αργά. Οι μουσικοί Αντιγόνη Στάππα (λαούτο, κιθάρα, φωνή), Ελένη Κοκκάλα (ούτι, φωνή), Γεωργία Μαρίνη (βιολί), Ηλίας Μαρκαντώνης (κλαρίνο, φωνή) και Στρατής Σκουρκέας (κρουστά) έντυσαν τη βραδιά με ήχους παραδοσιακούς και ζεστούς.

Τα καζάνια με τα παραδοσιακά εδέσματα, το κρασί και το τσίπουρο συμπλήρωσαν το γιορτινό σκηνικό, σκορπίζοντας αρώματα φιλοξενίας.

Το αποκριάτικο διήμερο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Τριφυλίας, του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και του Συλλόγου Αποδήμων Κεφαλοβρυσητών, επιβεβαιώνοντας πως στο Ρίπεσι η παράδοση παραμένει ζωντανή και ενώνει παρελθόν και παρόν σε μια γιορτή κοινότητας και αναγέννησης.