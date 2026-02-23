Παρουσίαση βιβλίου του Παν. Βλαχογιαννόπουλου στην Καλαμάτα

Το βιβλίο του Παναγιώτη Γ. Βλαχογιαννόπουλου με ποιήματα και πεζά και τίτλο “Αλγεσίδωρος έρως” θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου στην Καλαμάτα. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Πνευματικό Κέντρο και θα ξεκινήσει στις 8 μ.μ..

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο δικηγόρος Αντώνης Κατσάς, ο οποίος θα έχει και τον συντονισμό, η δημοσιογράφος Χριστίνα Ελευθεράκη, και ο επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Κώστας Ρήγας. Θα ακολουθήσει ελεύθερη συζήτηση, κατά την οποία θα τοποθετηθεί ο συγγραφέας και θα απαντήσει σε σχόλια και ερωτήσεις, ενώ θα ακολουθήσουν 15 λεπτά με απαγγελίες ποιημάτων από ερασιτέχνες ηθοποιούς της “Θεατρικής Διαδρομής”.