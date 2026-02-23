Παράδοση και σύγχρονος παλμός στο 166ο Καρναβάλι Μεσσήνης (φωτογραφίες)

Με επιτυχία και μαζική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το 166ο Καρναβάλι Μεσσήνης, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δυναμική ενός από τους παλαιότερους αποκριάτικους θεσμούς της χώρας.

Έπειτα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν την Καθαρά Δευτέρα, με επίκεντρο την παράδοση, τη σάτιρα και τη μουσική.

Το πρωί, παραδοσιακοί χοροί στην κεντρική πλατεία έδωσαν τον εορταστικό τόνο, ενώ οι Φουστανελάδες κατευθύνθηκαν προς την «Κρεμάλα», όπου αναβίωσε το καθιερωμένο δρώμενο της Δίκης και του Απαγχονισμού της γριάς Συκούς από το Θ.Ε.Μ..

Το έθιμο, βαθιά ριζωμένο στην τοπική ιστορία, προσέλκυσε πλήθος θεατών που παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τη σατιρική αναπαράσταση και τα παραδοσιακά «κρεμάσματα». Ακολούθησαν κεράσματα και η καθιερωμένη φασολάδα που προσέφερε ο Σύλλογος Γυναικών Μεσσήνης, ενισχύοντας το πνεύμα φιλοξενίας και συλλογικότητας που χαρακτηρίζει τη διοργάνωση. Παράλληλα, στους δρόμους της πόλης αναβίωσε το έθιμο «Η Βάμαινα με το μπουλούκι της», χαρίζοντας χρώμα και ζωντάνια στις γειτονιές.

Η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση ξεκίνησε από την κεντρική πλατεία Μεσσήνης, με τον Βασιλιά Καρνάβαλο να απευθύνει τον βαρυσήμαντο λόγο του. Άρματα, γκρουπ και εκατοντάδες καρναβαλιστές δημιούργησαν μια εορταστική ατμόσφαιρα, με τον κόσμο να συμμετέχει ενεργά.

Η αυλαία έπεσε με τη μεγάλη συναυλία του Sicario, ο οποίος ξεσήκωσε το κοινό στην κεντρική πλατεία, δίνοντας έναν σύγχρονο μουσικό παλμό στο παραδοσιακό σκηνικό της ημέρας. Το 166ο Καρναβάλι Μεσσήνης ολοκληρώθηκε αφήνοντας θετικές εντυπώσεις, αναδεικνύοντας τη σύνδεση παράδοσης και σύγχρονης ψυχαγωγίας και ανανεώνοντας το ραντεβού του με το κοινό για την επόμενη χρονιά.

Δείτε φωτογραφίες: