Σειρά εκδηλώσεων από το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας

Οι δράσεις ξεκινούν την Κυριακή 1 Μαρτίου στο Studio του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας , στις 19:00 με ένα πολυαναμενόμενο Ρεσιτάλ πιάνου του ανερχόμενου Ελληνα πιανίστα Φίληβου Γκάτζιου, νικητή του διαγωνισμού «Ακούμε τους Νέους 2025». Μαζί του συμπράττει η πιανίστα Πόπη Μαλαπάνη. Η συναυλία αυτή εντάσσεται στις δράσεις εξωστρέφειας του Μουσικού Φεστιβάλ Αίγινας, το οποίο με καλλιτεχνική διευθύντρια την Ντόρα Μπακοπούλου προσφέρει στην Αίγινα βραδιές κλασικής μουσικής εδώ και 20 χρόνια. Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται με τη στήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.

Το Σαββατοκύριακο 7 & 8 Μαρτίου στην Αίθουσα συναυλιών του Δ.Ω.Κ., ο διαπρεπής και πολυπράγμων Ελληνογερμανός βιολοντσελίστας, Michael Heupel (Μιχάλης Χόιπελ) θα προσφέρει αφιλοκερδώς ένα σεμινάριο βιολοντσέλου στην τάξη βιολοντσέλου του Δ.Ω.Κ. καθώς και μια διάλεξη ανοιχτή στο κοινό της πόλης για την ιστορία του βιολοντσέλου με τίτλο: «Ιστορίες ενός βιολοντσέλου». Ο Michael Heupel είναι ένας από τους σημαντικότερους έλληνες μουσικούς της νέας γενιάς. Η δυναμικές του ερμηνείες και η δημιουργική του προσέγγιση της μουσικής τον έχουν οδηγήσει σε μερικές από τις σημαντικότερες αίθουσες συναυλιών σε ολόκληρο τον κόσμο όπως την Elbphilharmonie και τη Laeiszhalle στο Αμβούργο, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη, το Cuvillés Theater στο Μόναχο, το Shanghai Concert Hall στην Κίνα και το Caroline H. Hume Concert Hall στo Σαν Φρανσισκο των ΗΠΑ.

Αμέσως μετά, την Δευτέρα 09 Μαρτίου, στην Αίθουσα συναυλιών του Δ.Ω.Κ. θα φιλοξενήσουμε με μεγάλη χαρά και περηφάνια την παρουσίαση της νουβέλας "Ανάστροφη Βαβέλ" του Λουκά Λυμπερόπουλου. Ο Λουκάς Λυμπερόπουλος είναι αριστούχος απόφοιτος του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, και το παρόν βιβλίο αποτελεί το πρώτο του μυθιστόρημα που βρήκε το δρόμο της έκδοσης, χάρη στις "εκδόσεις Πηγή".

Το Σάββατο 14 Μαρτίου, στην Αίθουσα Συναυλιών του Δ.Ω.Κ., τρεις τελειόφοιτοι σπουδαστές της τάξης Κιθάρας του Αντώνη Κουφουδάκη, οι Ηλιάνα Ρούσου, Ιωάννα Αγγελή και Χάρης Κουσούλης θα μοιραστούν ένα ρεσιτάλ κιθάρας.

Την Δευτέρα 16 Μαρτίου στην Αίθουσα συναυλιών Δ.Ω.Κ. θα πραγματοποιηθεί η τέταρτη κατά σειρά διάλεξη του Στάθη Γυφτάκη για την Ιστορία της Μουσικής με θέμα την εποχή του Γερμανικού Μπαρόκ μέσα από την μουσική κυρίως των J.S.Bach και G.F.Haendel. Μαζί με τον Στάθη Γυφτάκη θα συμμετάσχουν και οι καθηγητές Κατερίνα Παλαιολόγου, Βίκη Βασιλειάδη, Γιώργος Παυλάκος, Αντώνης Μαζιώτης και Σοφία Αναγνώστου

Και τέλος, την Κυριακή 29 Μαρτίου στο Studio του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, ξεκινά το 14ο Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας με ένα Ρεσιτάλ κιθάρας του διακεκριμένου σολίστ Θάνου Μήτσαλα. Ο Θάνος Μήτσαλας συχνά χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ως ένας από τους μεγαλύτερους βιρτουόζους της γενιάς του. Οι ερμηνείες του καταφέρνουν να καθηλώνουν το ακροατήριο χάρη στο κορυφαίο μουσικό του αισθητήριο, την προσοχή στην παραμικρή λεπτομέρεια και την απαράμιλλη δεξιοτεχνία που δημιουργούν την αίσθηση ελευθερίας και πειθαρχίας ταυτόχρονα. Eίναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο θρυλικός πολυβραβευμένος με Grammy Award Βραζιλιάνος συνθέτης-κιθαριστής Sergio Assad θεωρεί τον Θάνο ως τον κορυφαίο και απόλυτα ιδανικό ερμηνευτή του συνθετικού του έργου.