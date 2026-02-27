Τρίπολη: Εκδήλωση για φροντιστές στην τρίτη ηλικία

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Η τρίτη ηλικία, οι ανάγκες, οι προκλήσεις και ο ρόλος των φροντιστών: μας αφορά όλους» θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 μ.μ., στο Μαλλιαροπούλειο Θέατρο Τρίπολης.

Η εκδήλωση αναδεικνύει ένα ζήτημα που αγγίζει κάθε οικογένεια, καθώς -όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται- «κάποιοι βρίσκονται ήδη εκεί, κάποιοι θα φτάσουν, κάποιοι θα γίνουν φροντιστές». Στόχος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τις ανάγκες των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, τις σύγχρονες προκλήσεις που προκύπτουν και τη σημασία της υποστήριξης των φροντιστών. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Μαρίνα Οικονόμου-Λαλιώτη, Ομότιμη Καθηγήτρια Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το ΜΕΝΤΩΡ – Ινστιτούτο Υγιούς Γήρανσης (Healthy Ageing Institute), τελεί υπό την αιγίδα θεσμικών φορέων και πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Βασιλική Χρυσανθοπούλου στα τηλέφωνα 2710 556294 και 6970 331970 ή στο email info@mentor-mind.gr