Ημερίδα για την τεχνητή νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην Τρίπολη

Θεματική ημερίδα με τίτλο «Από την Τεχνολογία στην Αξία» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Μαρτίου στη 1 μ.μ., στην αίθουσα δεξιώσεων του ξενοδοχείου Mainalon Resort στην Τρίπολη, στο πλαίσιο της δράσης «Κέντρα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης».

Η διοργάνωση γίνεται για πρώτη φορά σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και εστιάζει στον ψηφιακό μετασχηματισμό, την τεχνητή νοημοσύνη και την επιχειρηματική ανθεκτικότητα. Η ημερίδα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, φοιτητές, νέους επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων και εκπροσώπους φορέων, με στόχο την ενημέρωση και τη δικτύωση γύρω από τις αλλαγές που φέρνουν οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα. Στην πρώτη θεματική ενότητα θα παρουσιαστούν ζητήματα που αφορούν τα επαγγέλματα του μέλλοντος, τον ανταγωνισμό στο ηλεκτρονικό εμπόριο, την κυβερνοασφάλεια, τα φορολογικά θέματα των eshop, καθώς και το ψηφιακό marketing και τον σχεδιασμό του «e-shop του 2026».

Μέσα από ομιλίες και συζητήσεις, θα αναδειχθούν πρακτικοί τρόποι με τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι οι επιχειρηματικοί σύμβουλοι Κωνσταντίνος Κίντζιος και Σπύρος Ανδριανός, παρουσιαστές του επιχειρηματικού show «Θα Σας Ειδοποιήσουμε».

Η παρέμβασή τους θα έχει τη μορφή διαδραστικής συζήτησης με το κοινό γύρω από τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνουν οι αναδυόμενες τεχνολογίες, τις αλλαγές στην αγορά εργασίας και τις δεξιότητες που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στην εποχή των αλγορίθμων. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και στοχεύει στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας στις περιοχές μετάβασης. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για την εγγραφή των ενδιαφερομένων.

Παράλληλα, για τους κατοίκους της Μεγαλόπολης και των γύρω περιοχών θα υπάρξει δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης με λεωφορείο προς και από τον χώρο διεξαγωγής της ημερίδας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 2791027493.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ.