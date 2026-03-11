Εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών Κυπαρισσίας “Γαία”

Ο Σύλλογος Γυναικών Κυπαρισσίας «Γαία» χάρισε χαμόγελα, κέφι, χορό και τραγούδι σε όλους όσους παρευρέθηκαν στην όμορφη εκδήλωση για τη Γιορτή της Γυναίκας, που πραγματοποιήθηκε στο εστιατόριο καφέ «Εν Πλω».

Ο σύλλογος ευχαρίστησε για τη μεγάλη συμμετοχή που υπήρχε στην εκδήλωση και τονίζει: «Η δύναμη της γυναίκας βρίσκεται στην αγάπη, την προσφορά, την επιμονή και την ικανότητά της να δημιουργεί, να στηρίζει και να προχωρά πάντα μπροστά, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές.

Με ενότητα και αλληλεγγύη μπορούμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε μια κοινωνία με περισσότερη ισότητα, σεβασμό και ευκαιρίες για όλες. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες! Να είστε πάντα δυνατές, δημιουργικές και γεμάτες φως, συνεχίζοντας να εμπνέετε με την παρουσία και την προσφορά σας».

Κ.Μπ.