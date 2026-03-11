Εκθεση για το Μίκη Θεοδωράκη στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, ο Δήμος Σπάρτης και ο Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής συνδιοργανώνουν την περιοδεύουσα έκθεση «Μίκης Θεοδωράκης, η μνήμη στην ψηφιακή εποχή», στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού στη Σπάρτη.

Η έκθεση θα ανοίξει για το κοινό την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 19:00.

Τιμώντας τη μνήμη και το έργο ενός δημιουργού που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, η έκθεση συμβάλλει στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης δημιουργώντας γέφυρες ανάμεσα στις νεότερες γενιές και το παρελθόν. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στο κοινό της πόλης και στους επισκέπτες της να γνωρίσουν την πολυδιάστατη καλλιτεχνική πορεία του Θεοδωράκη μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό.

Στην έκθεση συγκεντρώνονται για πρώτη φορά όλα τα ψηφιακά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί από τον Σύλλογο και τη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη», με στόχο να καταστήσουν το έργο του Μίκη Θεοδωράκη προσιτό σε όλους. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν σε τρία θεματικά περίπτερα και να εξερευνήσουν με διαδραστικό τρόπο τη ζωή και το έργο του συνθέτη, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες.

Στο περίπτερο «Ένας γαλαξίας μουσικής και δράσης» παρουσιάζεται σε ψηφιακή και διαδραστική μορφή η μεγάλη αναδρομική έκθεση «Μίκης Θεοδωράκης, ο γαλαξίας μου», που φιλοξενήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (2021, 2025). Η εμπειρία εμπλουτίζεται με γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, μέσω των οποίων το κοινό μπορεί να περιηγηθεί τόσο στην έκθεση όσο και στην ψηφιακή αναπαράσταση της κατοικίας του συνθέτη στη Ζάτουνα, κατά την περίοδο της εξορίας του.

Το περίπτερο «Για τα παιδιά, μικρά και μεγάλα» αξιοποιεί ένα πανόραμα φωτογραφικών πορτρέτων του συνθέτη από το Αρχείο του -πολλά από τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά- και ψηφιακά διαδραστικά παιχνίδια που συνδέουν τεκμήρια του Αρχείου με στιγμές της ζωής και του έργου του.

Το περίπτερο «Ο Μίκης των μεγάλων ποιητών» είναι αφιερωμένο στη μελοποιημένη ποίηση, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρακαταθήκες του συνθέτη. Σε αυτό το περίπτερο παρουσιάζεται για πρώτη φορά νέο υλικό από το Αρχείο Μίκη Θεοδωράκη, ειδικά επιμελημένο για την έκθεση, προσφέροντας στο κοινό μια ζωντανή ακουστική εμπειρία μέσα στον χώρο.

Η έκθεση ξεκίνησε το ταξίδι της από το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στα Χανιά, το 2025, με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων από τη γέννηση του συνθέτη, ως πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Οι Φίλοι της Μουσικής, στη Μουσική Βιβλιοθήκη του οποίου ο Μίκης Θεοδωράκης εμπιστεύτηκε το Αρχείο του, το 1997.

Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφει η αρχιτέκτονας-μουσειολόγος Ερατώ Κουτσουδάκη και την επιστημονική επιμέλεια η μουσικολόγος Βάλια Βράκα, υπεύθυνη του Τομέα Ελληνικής Μουσικής της Μουσικής Βιβλιοθήκης.

Μετά τη Σπάρτη, η περιοδεύουσα έκθεση θα συνεχίσει το ταξίδι της στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου του Πολιτιστικού Ιδρύματος.

Διάρκεια έκθεσης: 13 Μαρτίου-18 Μαΐου 2026

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10:00-18:00

Κλειστά: Μ. Παρασκευή (μέχρι 12:00), Κυριακή του Πάσχα, 1η Μαΐου