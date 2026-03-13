Καλαμάτα: Χορωδιακή συνάντηση θρησκευτικής μουσικής

Η θρησκευτική χορωδιακή εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσοστόμου και συνδιοργανώνεται από το Σύλλογο «Οι Φίλοι Της Μουσικής Καλαμάτας» και το Μουσικό Ομιλο Καλαμάτας «Ορφεύς».

Στην εκδήλωση θα φιλοξενηθούν η Παιδική-Νεανική Χορωδία του Ορφέα Καλαμάτας μαζί με την Παιδική-Νεανική Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, η Μικτή Χορωδία του Μουσικού Ομίλου Καλαμάτας «ΟΡΦΕΥΣ», το Ανδρικό Φωνητικό Σύνολο ΜΕΙΖΟΝ με μονωδούς και χορωδούς της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο Equabilis με μονωδούς και χορωδούς της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Θα ακουστούν χορωδιακά έργα θρησκευτικής μουσικής Ελλήνων και ξένων συνθετών. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται από τον Ορφέα ανελλιπώς από το 1982. Από το 1994, σε συνεργασία με το Σύλλογο «Οι Φίλοι Της Μουσικής Καλαμάτας» γίνεται και με τη συμμετοχή και άλλων ελληνικών χορωδιών ως Χορωδιακή Συνάντηση Θρησκευτικής Μουσικής, προετοιμάζοντάς μας για τις Άγιες Ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα.