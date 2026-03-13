“Τα Αρβανιτοχώρια της Τριφυλίας” του λαογράφου Αθ. Σταθόπουλου

Συνάντηση με τον λαογράφο Αθανάσιο Κων. Σταθόπουλο είχε η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Ρίπεσι, πρωτοβουλίας της Κοιν.Σ.Επ. «Μάλι Μάλι Ρίπεσι», στο πλαίσιο της δράσης καταγραφής μαρτυριών και αφηγήσεων ανθρώπων και με αφορμή την έκδοση του νέου του βιβλίου «Τα Αρβανιτοχώρια της Τριφυλίας (Σουλιμοχώρια - Αετοχώρια): Από τη διοικητική ιστορία στα τοπωνύμια».

Για την πρωτοβουλία αυτή η Κοιν.Σ.Επ. τονίζει: «Η ιστορία ενός τόπου διαμορφώνεται μέσα από τις πηγές, την έρευνα, αλλά και από τις μνήμες και τις αφηγήσεις των ανθρώπων που τη βίωσαν. Η συνάντηση της επιστημονικής μελέτης με τη ζωντανή εμπειρία αποτελεί ένα πολύτιμο πεδίο κατανόησης της ιστορίας και της πολιτιστικής ταυτότητας των τοπικών κοινωνιών.

Σε αυτό το πνεύμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου η επίσκεψη της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Ρίπεσι, πρωτοβουλίας της Μάλι Μάλι Ρίπεσι Κοιν.Σ.Επ. στον λαογράφο Αθανάσιο Κων. Σταθόπουλο στο σπίτι του στο Παγκράτι. Ο κ. Σταθόπουλος, με μακρόχρονη και ιδιαίτερα σημαντική ερευνητική και συγγραφική πορεία, έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος του έργου του στη μελέτη της ιστορίας, της παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Τριφυλίας. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης μοιράστηκε μαζί μας στοιχεία από τη ζωή και την ερευνητική του διαδρομή, καθώς και το πάθος του για την καταγραφή και τη διάσωση της τοπικής ιστορίας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και το νέο του βιβλίο «Τα Αρβανιτοχώρια της Τριφυλίας (Σουλιμοχώρια - Αετοχώρια): Από τη διοικητική ιστορία στα τοπωνύμια», σε επιμέλεια του Σταύρου Σταθόπουλου (εκδόσεις Historical Quest). Η έκδοση αυτή αποτελεί μια σημαντική συμβολή στη μελέτη της ιστορίας της περιοχής, καθώς μέσα από αρχειακές πηγές, ιστορικά στοιχεία και γλωσσικές αναφορές αναδεικνύεται η πορεία των χωριών της Τριφυλίας στον χρόνο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η καταγραφή και η ερμηνεία των τοπωνυμίων στην αρβανίτικη διάλεκτο, τα οποία αποτελούν «άγραφα μνημεία της ιστορίας», διατηρώντας πολύτιμα ίχνη της γλώσσας, της μνήμης και της ταυτότητας του τόπου.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Ρίπεσι, η οποία καταγράφει μαρτυρίες και αφηγήσεις ανθρώπων. Μέσα από τη συλλογή προφορικών μαρτυριών διασώζονται βιώματα και εμπειρίες που συμπληρώνουν τις γραπτές πηγές και συμβάλλουν στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης.

Η Μάλι Μάλι Ρίπεσι Κοιν.Σ.Επ. και η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Ρίπεσι ευχαριστούν θερμά τον κ. Σταθόπουλο για τη θερμή φιλοξενία και τη γενναιοδωρία με την οποία μοιράστηκε μαζί μας τις εμπειρίες και τις γνώσεις του. Η ανάδειξη και η στήριξη τέτοιων εκδόσεων υπενθυμίζει τη σημασία του έργου ανθρώπων που με αφοσίωση και αγάπη για τον τόπο τους συμβάλλουν στην έρευνα, την τεκμηρίωση και τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Το βιβλίο διατίθεται στην τιμή των 20€ (συν έξοδα αποστολής) μέσω των εκδόσεων Historical Quest, με μήνυμα στο messenger του Σταύρου Σταθόπουλου, καθώς και στην Ταβέρνα «Εν Ρίπεσι» στην Κεφαλόβρυση (Ρίπεσι)».