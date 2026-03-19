Συνεχίζονται οι παρουσιάσεις στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων του Δήμου Καλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας συνεχίζει τον κύκλο θεματικών παρουσιάσεων στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων, αναδεικνύοντας τη δυναμική της μεσσηνιακής παραγωγής και τους ανθρώπους που τη διαμορφώνουν.

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου στις 7 μ.μ., το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την Kapsampelis / Quality Greek Products, μια οικογενειακή επιχείρηση με έδρα την Καλαμάτα, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων της Μεσσηνίας.

Η εταιρεία δημιουργεί φυσικά και θρεπτικά προϊόντα, δίνοντας έμφαση στην αυθεντικότητα, την ποιότητα και την ξεκάθαρη προέλευση. Στο επίκεντρο της δραστηριότητάς της βρίσκονται εμβληματικά προϊόντα της μεσσηνιακής γης, όπως οι Ελιές Καλαμάτας ΠΟΠ, το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Καλαμάτας ΠΟΠ, καθώς και τα ξηρά σύκα Καλαμάτας, τα οποία διατίθενται με το brand ENTÔPION, εκφράζοντας τη βαθιά σύνδεση των προϊόντων με τον τόπο προέλευσής τους.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη φιλοσοφία της εταιρείας, τη διαδικασία παραγωγής και τις αρχές βιωσιμότητας που τη διέπουν, καθώς και να δοκιμάσουν επιλεγμένα προϊόντα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον σεβασμό προς τον φυσικό κύκλο της γης και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, αναδεικνύοντας τη σημασία της υπεύθυνης αγροτικής παραγωγής.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων του Δήμου Καλαμάτας, στο ισόγειο του Ιστορικού Δημαρχείου (Αριστομένους 28), έναν χώρο που λειτουργεί ως σημείο ανοιχτής επαφής με τα τοπικά προϊόντα και τη γαστρονομική ταυτότητα της περιοχής. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για το κοινό.