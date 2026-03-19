Εκδήλωση ευαισθητοποίησης στη Μεσσήνη: Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση καρκίνου του παχέος εντέρου

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησε το βράδυ της Τρίτης, το κοινό, την εκδήλωση ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο αίθριο του Δημαρχείου Μεσσήνης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούμε, τις προληπτικές εξετάσεις και την συχνότητα με την οποία πρέπει να επαναλαμβάνονται, τις διατροφικές συνήθειες και τον ρόλο της διατροφής, καθώς και τον τρόπο ζωής στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης της νόσου, ανέλυσαν στις ομιλίες τους ο γαστρεντερολόγος Σωκράτης Μακρέας και η κλινική διαιτολόγος - διατροφολόγος Αφροδίτη Λουκάκου.

Επισημάνθηκε ιδιαίτερα ότι η πρόληψη αποτελεί λέξη “κλειδί”, καθώς η θνησιμότητα από περιστατικά καρκίνου του παχέος εντέρου αυξάνεται ραγδαία λόγω της ανεπαρκούς διενέργειας

προληπτικών εξετάσεων.

Στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, αναφέρθηκε στις ενημερωτικές δράσεις υγείας που οργανώνει η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς και επιστήμονες και στις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στη Μεσσήνη και στις Δημοτικές Ενότητες. Υπογράμμισε ότι οι προληπτικές εξετάσεις είναι σωτήριες και ότι ο δωρεάν προληπτικός έλεγχος έχει συμβάλει στον εντοπισμό νόσων σε αρχικό στάδιο, γεγονός που ενισχύει τη σημασία της πρόληψης. Ακολούθως ευχαρίστησε τους συνδιοργανωτές και τους ομιλητές για την συμμετοχή τους.

Χαιρετισμούς απηύθυναν, επίσης, ο πρωτοσύγκελλος της μητρόπολης Μεσσηνίας - αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς, ο πρόεδρος του Παραρτήματος Μεσσηνίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Ανδριόπουλος και ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μεσσηνίας Νίκος Ματθαιόπουλος.

Τη συζήτηση που ακολούθησε, καθώς και τις ερωτήσεις που τέθηκαν από το κοινό προς τους ομιλητές συντόνισε ο ειδικός σύμβουλος δημάρχου Μεσσήνης σε θέματα υγείας, διευθυντής της Γυναικολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καλαμάτας Γιώργος Πετράκος.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Παραρτήματος Μεσσηνίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και σε συνεργασία με τον Δήμο Μεσσήνης. Τελέστηκε υπό την αιγίδα της μητρόπολης Μεσσηνίας, του Ιατρικού Συλλόγου, του Οδοντιατρικού Συλλόγου και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μεσσηνίας.