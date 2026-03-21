Εκδήλωση για τις γυναίκες της Επανάστασης του 1821

Στις γυναίκες της Επανάστασης του 1821 ήταν αφιερωμένη η επετειακή εκδήλωση των κατηχητικών σχολείων της Μητρόπολης Τριφυλίας και Ολυμπίας, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην αίθουσα «Αλέκος Παπαδόπουλος» στην Κυπαρισσία.

Τονίστηκε ο σημαντικός ρόλος που έπαιξαν οι γυναίκες στον ξεσηκωμό του γένους, αλλά και η πίστη και η δύναμη που αντλούσαν από αυτήν και από τη μητέρα όλων, την Παναγία.

Η εκπαιδευτικός και μουσικός Δέσποινα Θεοδοσάκη ευχαρίστησε αρχικά όλους για την παρουσία τους και τονμητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσόστομο. Μίλησε για τον ρόλο των γυναικών στην Επανάσταση, τόσο για τις γνωστές πρωταγωνίστριες όσο και για άλλες σημαντικές προσωπικότητες λιγότερο γνωστές. «Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι συμπίπτει η Ελληνική Επανάσταση και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, καθώς η Ελληνική Επανάσταση δεν υπήρξε μόνο ένας πολιτικός ή στρατιωτικός αγώνας, αλλά ένας αγώνας πίστεως» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ακολούθησαν τραγούδια και ιστορικές αφηγήσεις από μαθητές των κατηχητικών σχολείων και η βραδιά έκλεισε με ένα θεατρικό σκετς από τα παιδιά, με αναφορά στον αγώνα των γυναικών.

Με την ολοκλήρωση της γιορτής ο κ. Χρυσόστομος συνεχάρη όλους για αυτή την όμορφη εκδήλωση. «Τα παιδιά μάς έδωσαν όλα τα μηνύματα και το πρώτο που θα πρέπει να έχουμε και εμείς σαν Εκκλησία και η πολιτεία και όλοι μαζί είναι η ενότητα» σημείωσε, ενώ μιλώντας για το θέμα της εκδήλωσης, υπογράμμισε πως στηνΕπανάσταση δεν υπήρχε σπίτι ελληνικό που πίσω να μην είχε μια καπετάνισσα, μια οπλαρχηγό, που να εμψυχώνει, να κατευθύνει και να προτρέπει, δίνοντας χαρακτηριστικά παραδείγματακαι από σημαντικές γυναίκες της θρησκείας.

Κ.Μπ.