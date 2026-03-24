Ελιές, ελαιόλαδο και σύκα Καλαμάτας στο επίκεντρο του Εκθετηρίου Τοπικών Προϊόντων του Δήμου

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα προϊόντα και να γνωρίσουν από κοντά τη φιλοσοφία της επιχείρησης, η οποία κινείται στην έμφαση στην αυθεντικότητα και στη βιώσιμη παραγωγή.
Τα προϊόντα διατίθενται με το brand ENTÔPION, εκφράζοντας τη σύνδεσή τους με τον τόπο παραγωγής τους.
Η δράση εντάσσεται στον κύκλο θεματικών παρουσιάσεων που διοργανώνουν ο Δήμος Καλαμάτας και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας κάθε 1η και 3η Παρασκευή του μήνα, με στόχο την ανάδειξη της τοπικής παραγωγής μέσα από εμπειρίες άμεσης επαφής με τους ίδιους τους παραγωγούς.