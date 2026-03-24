Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026 13:15

Ελιές, ελαιόλαδο και σύκα Καλαμάτας στο επίκεντρο του Εκθετηρίου Τοπικών Προϊόντων του Δήμου

Premium Strom

Το Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων του Δήμου Καλαμάτας φιλοξένησε την Παρασκευή 20 Μαρτίου την παρουσίαση και γευσιγνωσία της οικογενειακής επιχείρησης Kapsampelis / Quality Greek Products, με επίκεντρο τρία από τα πιο αναγνωρίσιμα προϊόντα της μεσσηνιακής γης: τις Ελιές Καλαμάτας ΠΟΠ, το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Καλαμάτας ΠΟΠ και τα ξηρά σύκα Καλαμάτας.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα προϊόντα και να γνωρίσουν από κοντά τη φιλοσοφία της επιχείρησης, η οποία κινείται στην έμφαση στην αυθεντικότητα και στη βιώσιμη παραγωγή.

Τα προϊόντα διατίθενται με το brand ENTÔPION, εκφράζοντας τη σύνδεσή τους με τον τόπο παραγωγής τους.

Η δράση εντάσσεται στον κύκλο θεματικών παρουσιάσεων που διοργανώνουν ο Δήμος Καλαμάτας και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας κάθε 1η και 3η Παρασκευή του μήνα, με στόχο την ανάδειξη της τοπικής παραγωγής μέσα από εμπειρίες άμεσης επαφής με τους ίδιους τους παραγωγούς.

