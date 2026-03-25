Εκδηλώσεις για την επέτειο εξέγερσης των Ντρέδων στο Ανω Δώριο (βίντεο-φωτογραφίες)

Εκδηλώσεις για την 205η επέτειο της εξέγερσης των Ντρέδων πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη το πρωί στο ιστορικό Άνω Δώριο (Σουλιμά) προς τιμήν των αγωνιστών, που συνέδεσαν το όνομά τους με την ανδρεία και τη γενναιότητα, συμμετέχοντας σε μάχες στο πλευρό του Κολοκοτρώνη για την ελευθερία της πατρίδας.

Στο ιστορικό εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου, εκεί που τους όρκισε ο Παπατσώρηςπριν ξεκινήσουν τον αγώνα τους για την ελευθερία, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση από τον μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσόστομο. Ακολούθησε η αναπαράσταση της ορκωμοσίας των Ντρέδων με την είσοδο των φουστανελοφόρων στον χώρο της εκδήλωσης. Αφού γονάτισαν όλοι μπροστά από τον ιερέα και την εικόνα της Παναγίας έδωσαν τον όρκο για την ελευθερία και ακολούθησε δέηση στη Μεγαλόχαρη.

Στεφάνια κατέθεσαν εκ μέρους της κυβέρνησης ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, εκ μέρους της Βουλής ο βουλευτής Περικλής Μαντάς, εκ μέρους των Ενόπλων Δυνάμεων ο συνταγματάρχης κ. Μπαλάσης, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, η δήμαρχος Οιχαλίας Παναγιώτα Γεωργακοπούλου, ο αστυνομικός διευθυντής Μεσσηνίας Αθανάσιος Χριστόπουλος, η πρόεδρος της ΤΚ Άνω Δωρίου Αγγελική Θεοχάρη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Σουλιμά Γιάννης Πάλλας, από την Ένωση Προέδρων Νομού Μεσσηνίας ο κ. Σταυρόπουλος, ο πρόεδρος της Παμμεσσηνιακής Ένωσης Αμερικής και Καναδά Γιώργος Βλαχάκης, από τους απόστρατους αξιωματικούς Αεροπορίας ο σμήναρχος ε.α. κ. Γιόβας, από τον Σύλλογο Τριφυλίων Δυτικής Αττικής η κ. Γεωργοπούλου, ο Σταύρος Σταθόπουλος για την ανάδειξη της ιστορίας των Ντρέδων, μαθητές από τα σχολεία του Δωρίου και ο Αλέξανδρος Παπατσώρης, απόγονος της οικογένειας Παπατσώρη.

Ακολούθως ο κ. Παπατσώρης όπως κάθε χρόνο απένειμε τα χρηματικά βραβεία στιςμαθήτριες του Γυμνασίου και Λυκείου Δωρίου που πρώτευσαν, Γεωργία Κουμπαρούλη από το Γυμνάσιο και Ξανθή Καμπούκου και Άννα Κοράκη από το Λύκειο.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η Αλεξάνδρα Τασιγιώργου λαογράφος, μηχανικός, η οποία αναφέρθηκε στους Ντρέδες, την ανδρεία και τα ηρωικά τους κατορθώματα στις μάχες που πήραν μέρος.

Ακολούθησε η ανάκρουση του εθνικού ύμνου από τη Δημοτική Φιλαρμονική του Δήμου Οιχαλίας και παρουσίαση παραδοσιακών χορών στην πλατεία του χωριού από τον Χορευτικό Σύλλογο Γυναικών Δωρίου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο βουλευτής Μίλτος Χρυσομάλλης, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Π.Σ. Πέτρος Τατούλης, οι αντιπεριφερειάρχες Στάθης Αναστασόπουλος, Ανδρέας Τσουκαλάς, Μαρία Οικονομάκου, Αναστάσιος Αδαμόπουλος κ.ά.



Κ.Μπ.