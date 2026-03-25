Άμφεια: H ενορία υποδέχθηκε τη νέα εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (φωτο)

Σημαντική ημέρα μνήμης και συγκίνησης αποτέλεσε για την τοπική κοινότητα Άμφειας η 24η Μαρτίου του 2026, καθώς συμπληρώθηκαν σαράντα χρόνια από την ολοσχερή καταστροφή του Ιερού Ναού της Υπαπαντής του Χριστού, ο οποίος είχε παραδοθεί στις φλόγες την ίδια ημερομηνία το 1986.

Τέσσερις δεκαετίες μετά το τραγικό εκείνο γεγονός, που σημάδεψε την ενορία, ο ναός έχει πλέον αναστηλωθεί χάρη στις προσπάθειες και τους αγώνες των κατοίκων, αποτελώντας ξανά σημείο αναφοράς για την πνευματική ζωή της περιοχής.

Στο πλαίσιο της επετείου, το απόγευμα της Τρίτης, πραγματοποιήθηκε μια ιδιαίτερα συγκινητική εκδήλωση, κατά την οποία η ενορία της Άμφειας υποδέχθηκε τη νέα εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Η εικόνα αυτή θα αποτελεί εφεξής τη συμπολιούχο της τοπικής κοινότητας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε κλίμα κατάνυξης, με τη συμμετοχή πλήθους πιστών, που τίμησαν την ιστορική αυτή επέτειο και μοιράστηκαν τη συλλογική μνήμη και ελπίδα της κοινότητας.