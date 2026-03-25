Με λαμπρότητα ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου στην Καλαμάτα - Πλήθος κόσμου στην παρέλαση (φωτογραφίες)

Την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 τίμησε με κάθε επισημότητα σήμερα η Καλαμάτα, ενώ γιόρτασε και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.

Παρότι ο καιρός δεν ήταν ο ιδανικός, πλήθος κόσμου παρακολούθησε τη μαθητική παρέλαση, στον πεζόδρομο και την οδό Αριστομένους, στην οποία όπως κάθε χρόνο συμμετείχαν και μέλη αρκετών λαογραφικών και άλλων συλλόγων, καθώς και στρατιωτικά και μηχανοκίνητα τμήματα. Σε ό,τι έχει να κάνει με την Φιλαρμονική, έδωσε μεν το παρών στην παρέλαση αλλά όχι σύσσωμη, λόγω της απεργίας του Σωματείου.

Νωρίτερα, τελέσθηκε δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, ενώ η εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας έγινε από την Σοφία Καπετανάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Το παρών στην παρέλαση έδωσαν ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, αιρετοί της αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι φορέων, αρχών, των ενόπλων δυνάμεων, κ.α.

