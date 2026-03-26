Συνεχίζονται οι παρουσιάσεις στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων του Δήμου Καλαμάτας - Εκδήλωση αφιερωμένη στο πετιμέζι

Με μια εκδήλωση αφιερωμένη σε ένα από τα πιο παλιά και θρεπτικά προϊόντα της ελληνικής κουζίνας: το πετιμέζι, συνεχίζουν τον κύκλο θεματικών παρουσιάσεων ο Δήμος Καλαμάτας και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας.

Αύριο στις 7 μ.μ. στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων στο ισόγειο του ιστορικού Δημαρχείου (Αριστομένους 28), ο Γιώργος Καραγγελής, χημικός-οινολόγος και παραγωγός βιολογικού πετιμεζιού, θα παρουσιάσει το προϊόν του και τη διαδικασία παραγωγής του.

Το βιολογικό πετιμέζι Karagelis παράγεται από συμπυκνωμένο μούστο 100% βιολογικών σταφυλιών της ορεινής Μεσσηνίας, χωρίς θερμική επεξεργασία, διατηρώντας ακέραιη τη θρεπτική αξία και τα αρώματα του σταφυλιού και χρησιμοποιείται στη μαγειρική, τη ζαχαροπλαστική και τις σαλάτες ως εναλλακτική του μελιού και της ζάχαρης, με ιδιαίτερη γλυκόξινη γεύση.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία και τη φιλοσοφία της επιχείρησης, τα χαρακτηριστικά του βιολογικού πετιμεζιού και τους τρόπους χρήσης του στην καθημερινή κουζίνα. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για το κοινό.