Στην Επέτειο της 17ης Μαρτίου 1821 στην Αρεόπολη ο Γεν.Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Δημ.Κατσαρός

Στην Αρεόπολη, προσκεκλημένος του δημάρχου Ανατολικής Μάνης Πέτρου Ν.Ανδρεάκου, παρευρέθηκε ο Γεν.Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου Δημήτριος Κατσαρός το διήμερο 16 και 17 Μαρτίου 2026.

Κατά την διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων της Επετείου της 17ης Μαρτίου 1821, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν.Τασούλα, ο Γεν.Γραμματέας της Αποκεντρωμένης απέτισε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους Μανιάτες οπλαρχηγούς που ξεκίνησαν τον απελευθερωτικό αγώνα του έθνους μας.