Παρουσιάζεται στο “Ραμόν” το βιβλίο του Κωνσταντίνου Πουλή για τα social media

Το βιβλίο του Κωνσταντίνου Πουλή «Social media - Η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι», εκδόσεις "Gutenberg", θα παρουσιαστεί την Κυριακή στις 7 μ.μ. στο βιβλιοπωλείο-καφέ "Ραμόν" στην Καλαμάτα.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο χειρουργός οδοντίατρος Μιχάλης Μπορνόβας και ο συγγραφέας. Ο Κωνσταντίνος Πουλής θα απαντήσει στις ερωτήσεις του κοινού και θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Γεννήθηκε το 1973. Σπούδασε κοινωνιολογία και αρχαίο δράμα στην Ελλάδα και την Αγγλία. Ασχολήθηκε με το θέατρο δρόμου επί σειρά ετών, συμμετέχοντας ως ηθοποιός σε πλήθος παραστάσεων της θεατρικής ομάδας «Τσιριτσάντσουλες». Ακόμα, συμμετείχε σε παραστάσεις σατιρικού λόγου, συνεργαζόμενος μεταξύ άλλων με τον τραγουδοποιό Σπύρο Γραμμένο. Το 2011, ανέλαβε συντακτικά καθήκοντα στο The Press Project. Το 2017, μετά τον αιφνίδιο θάνατο του ιδρυτή και πρώτου εκδότη του διαδικτυακού μέσου ενημέρωσης «The Press Project», ο Πουλής ανέλαβε τη θέση του εκδότη στο μέσο. Το 2020, του απονεμήθηκε το «Κρατικό Βραβείο Μαρτυρίας – Bιογραφίας – Χρονικού – Ταξιδιωτικής Λογοτεχνίας» για το βιβλίο του Απ’ το αλέτρι στο smartphone.