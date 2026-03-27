«Ο μάγος του Οζ» στo Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας

“Στροβιλίσου μακριά, παρέα µε την Ντόροθι, στη µαγική χώρα του Οζ. Γνώρισε το Σκιάχτρο που µιλάει, τον Τενεκεδάνθρωπο και το δειλό Λιοντάρι, και ακολούθησε τους σε συναρπαστικές περιπέτειες, καθώς προσπαθούν να πραγματοποιήσουν τις επιθυμίες τους. Ενα θεατρικό έργο για παιδιά και για όσους αισθάνονται παιδιά που μιλά για την φιλία, την οικογένεια και μας προσκαλεί να εξερευνήσουμε τη μαγική χώρα του Οζ. Τι θα συμβεί όταν η μικρή, κατεργάρα και παιχνιδιάρα Ντόροθι βρεθεί -κατά λάθος- στην μαγική χώρα του Οζ; Με πιο τρόπο θα καταφέρει να γυρίσει στον κόσμο μας και τι είναι εν τέλει που μετράει πραγματικά; Το να νοιάζεσαι μόνο για τον εαυτό σου ή να νοιάζεσαι και να αγαπάς τους φίλους σου και την οικογένεια σου. Γέλιο, φαντασία, παιχνίδι και πολλά μαγικά μέσα από μια ιστορία γεμάτη κρυφά νοήματα για όλη την οικογένεια. Ενα φαντασμαγορικό θέαμα με πολύ χορό και τραγούδι, υπέροχα αυθεντικά κοστούμια, μαγικά κόλπα, όπου η συμμετοχή των μικρών θεατών είναι καθοριστική” τονίζεται από τους διοργανωτές.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Νίκος Λημνιός, Κείμενο: Κωνσταντίνος Παντελιάς (Costa Funtastico), Χορογραφίες / Βοηθός Σκηνοθέτη: Νάντια Αντωνίου, Σύνθεση ενορχήστρωση μουσικής / Στίχοι τραγουδιών: Γιώργος Πέτρου, Σχεδιασμός φωτισμών: Δημήτρης Χύτος, Υπεύθυνος χειρισμού ειδικών εφέ: Γιώργος Ανδρουλάκης, Παραγωγή: Θεατρική Διάδραση Υπηρεσίες Θεατρικού Θιάσου. Αφηγητής (φωνή): Γιώργος Κωνσταντίνου.