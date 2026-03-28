Καλαμάτα: «Περιδιαβαίνοντας στη Βιομηχανική Πολιτιστική Κληρονομιά του τόπου μου»

Εσπερίδα αφιερωμένη στη δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής ανάδειξης της βιομηχανικής πολιτιστικής κληρονομιάς της προσεισμικής Καλαμάτας διοργανώνουν τη Δευτέρα 30 Μαρτίου στις 6 μ.μ. ο Πολιτιστικός Οργανισμός “Δρόμοι της Ελιάς” και το Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφορίας – ΚΕΠΕΑ Καλαμάτα, στο ξενοδοχείο “Rex”.

Στην εσπερίδα θα παρουσιαστούν τα σημεία ενδιαφέροντος της προτεινόμενης διαδρομής και θα αναλυθεί πως η βιομηχανική κληρονομιά και η ιστορία των επιχειρήσεων μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός πολιτισμού, εκπαίδευσης και τουρισμού. Στόχος είναι να αναδειχθεί η αξία της τοπικής βιομηχανικής ιστορίας και της ιστορίας των επιχειρήσεων ως αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της πόλης και η σύνδεσή της με την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της περιοχής. Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν: ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας, ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου Θάνος Μιχελόγγονας, ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπαίδευσης Πελοποννήσου Δημήτρης Οικονομόπουλος, ο Πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας Γιώργος Καπερώνης και ο Εκτελεστικός Δ/ντής του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς» Γιώργος Καραμπάτος.

Τη στοχοθεσία της εσπερίδας θα παρουσιάσει ο Γιώργος Αργυροηλιόπουλος (ΚΕΠΕΑ Καλαμάτας) και θα γίνουν οι εξής θεματικές εισηγήσεις:

Τοπική Βιομηχανική Πολιτιστική Κληρονομιά & έννοια της πολιτιστικής διαδρομής, Σίση Πλακονούρη (Εκπαιδευτικός – Δρόμοι της Ελιάς) Μαρινέλλα Κατσιλιέρη (Δρ Ιστορίας Πολιτισμών – Δρόμοι της Ελιάς), Ψηφιακά εργαλεία & πολιτιστικές διαδρομές, Γιώργος Τσίρης (Δρόμοι της Ελιάς) Ιωάννα Ραβάνη (ΚΕΠΕΑ Καλαμάτας), Η βιομηχανική Κληρονομιά ως πόρος για τον τουρισμό της πόλης, Βασίλης Κατσίρης (Τουριστικός επιχειρηματίας, Πρόεδρος Τουριστικού Τμήματος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας & μέλος Τουριστικής Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας).

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με έναν βιωματικό περίπατο – ψηφιακό κυνήγι θησαυρού, που διοργανώνει το ΚΕΠΕΑ Καλαμάτας, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν μερικά από τα σημεία ενδιαφέροντος της προσεισμικής βιομηχανικής Καλαμάτας που παρουσιάζονται μέσα από τη διαδρομή. Η επιλογή, παρουσίαση και σηματοδότηση των σημείων ενδιαφέροντος της διαδρομής έγινε αφιλοκερδώς από τον Πολιτιστικό Οργανισμό «Δρόμοι της Ελιάς» με την εθελοντική συνεισφορά και υποστήριξη επαγγελματιών της πόλης. Είναι μια προσφορά στον δήμο Καλαμάτας και την ΟΕΒΕΣ για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της, μια πρωτοβουλία που σκοπό έχει να προβάλει εμβληματικές επιχειρήσεις και υποδομές της προσεισμικής Καλαμάτας και να συμβάλλει στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης της πόλης.