Συνεχίζονται οι παρουσιάσεις στο Εκθετήριο Μεσσηνιακών Προϊόντων στο Ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας - Το πετιμέζι στο επίκεντρο

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Μαρτίου στο Εκθετήριο Μεσσηνιακών Προϊόντων στο Ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας η παρουσίαση με θέμα το πετιμέζι, από τον Γιώργο Καραγγέλη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πλούσια ιστορία του πετιμεζιού, ενός παραδοσιακού προϊόντος με βαθιές ρίζες στην ελληνική γαστρονομική παράδοση.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε αναλυτικά ο τρόπος παρασκευής του, αναδεικνύοντας τη φυσικότητα και τη διατροφική του αξία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η παρουσίαση νέων καινοτόμων προϊόντων με βάση το πετιμέζι, τα οποία συνδυάζουν την παράδοση με τις σύγχρονες γευστικές τάσεις. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν, να ανταλλάξουν απόψεις και να δοκιμάσουν προϊόντα, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό και το έντονο ενδιαφέρον τους.