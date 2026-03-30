Βραδιές τέχνης και πνευματικότητας στη Μεσσήνη

Θρησκευτικοί ύμνοι και βυζαντινή μουσική με τίτλο «Θεού και αγάπης ύμνοι», θα παρουσιαστούν από την Δημοτική Φιλαρμονική Μεσσήνης σήμερα στις 7.30 μ.μ., στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μεσσήνης.

Την Δημοτική Φιλαρμονική θα διευθύνει ο αρχιμουσικός Γιώργος Μουνδρουλέας, ενώ σολίστ θα είναι ο τενόρος, πρωταγωνιστής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Γιάννης Χριστόπουλος. Σολιστική συμμετοχή: Χρήστος Γεωργιόπουλος (σαξόφωνο), Ερρικέτη Παναγιωτοπούλου (κιθάρα). Τα κείμενα θα παρουσιάσει η Ντένια Λαμπροπούλου.

«ΚΙ ΟΛΟ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΕΓΡΑΦΕΣ»

Παράλληλα, ο Δήμος Μεσσήνης, οι Φίλοι του Μουσείου «Τάκης Κατσουλίδης» και η Ένωση Μεσσήνιων Συγγραφέων (ΕΜΣ) διοργανώνουν βραδιά ποίησης με θέμα «Κι όλο ποιήματα έγραφες…», στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης, την Τετάρτη 1η Απριλίου στις 7.30 μ.μ. στο Μουσείο Χαρακτικής «Τάκης Κατσουλίδης». Οι Μεσσήνιοι ποιητές και ποιήτριες, μέλη της ΕΜΣ, Καίτη Καγκαράκη, Άγγελος Λάππας, Δήμητρα Λιαράκου, Μαρία Νταλλή, Αντωνία Παυλάκου, Εύα Σταματοπούλου και Λευτέρης Χριστακόπουλος, διαβάζουν και σχολιάζουν ποιήματα από το ποιητικό βιβλίο της Φωτεινής Νικολαΐδου «Εκηβόλα & Αγχέμαχα Ποιήματα», σε συνδυασμό και με άλλα ποιητικά έργα. Θα ακολουθήσει συζήτηση με το ακροατήριο. Η εκδήλωση θα συνοδεύεται με προβολή οπτικού υλικού και θα πλαισιώνεται μουσικά από τον Γιάννη Θωμόπουλο στο τραγούδι και τη Σοφία Τσόγκα στο πιάνο. Θα συντονίσει η Αντωνία Παυλάκου. H είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

«ΚΥΡΙΕ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ»

Την Πέμπτη 2 Απριλίου στις 8 μ.μ., ο Πολιτιστικός Καλλιτεχνικός Σύλλογος «Αινούντες» θα πραγματοποιήσει εκδήλωση εκκλησιαστικών Ύμνων με θέμα: «Κύριε τῶν Δυνάμεων», στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγ. Ιωάννου Προδρόμου Μεσσήνης, με έργα σπουδαίων μεταβυζαντινών συνθετών της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της Μεγάλης Εβδομάδος. Τους ύμνους θα αποδώσει ο Βυζαντινός Χορός «Αινούντες», υπό τη διεύθυνση του Αναστασίου Στέλλα.

Διοργάνωση: Δήμος Μεσσήνης, Πολιτιστικός Καλλιτεχνικός Σύλλογος «Αινούντες», Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μεσσήνης.