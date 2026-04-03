Τον ποδηλατικό αγώνα L’ Etape Greece by Tour de France φιλοξενεί η Σπάρτη αύριο Σάββατο 4 Απριλίου, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 2.000 ποδηλάτες και επισκέπτες από 28 χώρες.

Η εκκίνηση θα δοθεί στο Άγαλμα του Λεωνίδα στις 08.30 για τη μεγάλη διαδρομή «The Race», στις 08.45 θα ακολουθήσει η «The Ride», ενώ στις 09.00 θα πραγματοποιηθεί η μη αγωνιστική διαδρομή «The Fun Ride» μήκους 15 χλμ για μικρούς και μεγάλους.

Οι εγγραφές ολοκληρώνονται την Παρασκευή 3 Απριλίου από τις 14.00 έως τις 21.00 στην κεντρική πλατεία της Σπάρτης. Για το «The Fun Ride» προβλέπεται έκπτωση 50% για κατοίκους της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σε κλειστούς δρόμους. Από τις 08.15 έως περίπου τις 15.30 θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου της Σπάρτης και των γύρω περιοχών. Οι διακοπές θα εφαρμόζονται τμηματικά και θα επηρεάσουν βασικές οδούς της πόλης, όπως Εθνικής Αντιστάσεως, Ευρώτα, Βασιλέως Γεωργίου και Βασιλέως Παύλου, καθώς και εθνικούς και επαρχιακούς άξονες προς Καλαμάτα, Τρίπολη, Γύθειο και Μυστρά. Η κυκλοφορία θα αποκαθίσταται σταδιακά σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Παράλληλα, στο L’Étape Village στην κεντρική πλατεία θα λειτουργούν δράσεις και εκδηλώσεις για το κοινό.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται για τέταρτη χρονιά, με τη στήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ποδηλατικές διοργανώσεις στη χώρα, που συνδυάζει αγωνιστικό και μαζικό αθλητισμό.