Εκδηλώσεις Μνήμης του Θρακικού Ελληνισμού

Εκδηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης του Θρακικού Ελληνισμού διοργανώνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου την Κυριακή 5 Απριλίου, τιμώντας μια από τις πιο τραγικές σελίδες της ιστορίας του Ελληνισμού.

Η 6η Απριλίου έχει καθιερωθεί από τη Βουλή ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης, που ξεκίνησε το 1914 και οδήγησε στον εκτοπισμό του ελληνικού πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό, εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, με επιμνημόσυνες δεήσεις, καταθέσεις στεφάνων και δράσεις μνήμης.

Στη Μεσσηνία, οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Καλαμάτα, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας .

Ειδικότερα, την Κυριακή 5 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί γενικός σημαιοστολισμός από τις 8 το πρωί έως τη δύση του ηλίου και φωταγώγηση δημόσιων κτηρίων και τραπεζών τις βραδινές ώρες.

Στις 10 π.μ. θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στο μητροπολιτικό ναό της Υπαπαντής του Χριστού, παρουσία του μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, ενώ θα ακολουθήσει ομιλία από τη διευθύντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας Ευγενία Γιαννοπούλου.

Στις 10.30 π.μ. θα γίνει κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Ηρώων στην πλατεία 23ης Μαρτίου, από εκπροσώπους της Κυβέρνησης, της Βουλής, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Θρακιωτών. Θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή και η τελετή θα ολοκληρωθεί με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.