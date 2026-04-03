"Μυθοκόμιξ δεν είναι καν ιστορία" το Σάββατο στο “Ραμόν”

Το βιβλίο των Σταύρου Παναγιωτίδη και Αντώνη Βαβαγιάννη με τίτλο "Μυθοκόμιξ δεν είναι καν ιστορία" θα παρουσιάσουν οι εκδόσεις "Κέδρος" και το βιβλιοπωλείο- καφέ "Ραμόν" αύριο Σάββατο στις 7.30 μ.μ. στο χώρο του βιβλιοπωλείου, Παυσανίου 2 στην Καλαμάτα.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο σκιτσογράφος Αντώνης Βαβαγιάννης (ή Κουραφέλκυθρος), και τα μέλη του "Πολιτιστικού Αντίλογου" Ανδρέας Ζαγάκος και Αρης Κορομηλάς.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ:

Ο Αντώνης Βαβαγιάννης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981. Αποφοίτησε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, ενώ παράλληλα σπούδαζε πιάνο και θεωρία της μουσικής στο Ωδείο Αθηνών. Εργάστηκε ως δάσκαλος, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Empty Frame και συμμετείχε στις πέντε πρώτες επίσημες κυκλοφορίες τους, και την ίδια περίοδο ξεκίνησε την καριέρα του ως δημιουργός του κόμιξ Κουραφέλκυθρα. Τα Κουραφέλκυθρα μετράνε δεκαεπτά χρόνια αδιάκοπης παρουσίας, με περισσότερες από δέκα εκδόσεις και δεκάδες χιλιάδες followers στα social media. Σήμερα ο Αντώνης δουλεύει παράλληλα ως γελοιογράφος του News24/7, ως ραδιοφωνικός παραγωγός στο Nostos 100.6, ως οικοδεσπότης του podcast Δεν Είναι Καν Κουίζ, ενώ στον ελεύθερο χρόνο του του αρέσει να γράφει βιογραφικά του εαυτού του στο τρίτο πρόσωπο.