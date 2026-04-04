Η «Voice Up» αποθεώθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Τα παιδιά από το 3ο Γυμνάσιο, το 17ο Δημοτικό Σχολείο και το Δημοτικό Σχολείο Λεΐκων παρουσίασαν ένα πρόγραμμα υψηλών μουσικών απαιτήσεων στις 30 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του 13ου Φεστιβάλ Παιδικών-Νεανικών Χορωδιών: Gospel - Spiritual Blend», υπό την καλλιτεχνική Διεύθυνση της Ακαδημαϊκής διδάσκουσας Μαρίας Μελιγκοπούλου.

Το φεστιβάλ ήταν αφιερωμένο στα συγκεκριμένα είδη μουσικής, Gospel και Spiritual, τα οποία αναπτύχθηκαν από τα μέλη της Voice Up με ένα επιμελημένο φωνητικό και μουσικοκινητικό πρόγραμμα, με ξεχωριστή ζεστασιά, όπως παρατήρησαν θαμώνες και ειδικοί του Φεστιβάλ. Στο Φεστιβάλ, που είχε διάρκεια μιας εβδομάδας, φετινοί προσκεκλημένοι ήταν ο μαέστρος Ντον Γκριγκ, Καναδός που ζει στη Γαλλία με πολλές διακρίσεις στην διδασκαλία χορωδιών και ο μαέστρος Αντρέ Τόμας, Βορειοαμερικάνος δάσκαλος χορωδιών με σημαντικό έργο, οι οποίοι πραγματοποίησαν εργαστήρια για τους μαθητές χορωδούς. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Β. Ελλάδα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν το ταξίδι τους με σημαντικές εκπαιδευτικές επισκέψεις στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Βεργίνας, στους βασιλικούς τάφους των Αιγών, στον Άγιο Δημήτριο και τις Κατακόμβες, στη Ροτόντα, στον Λευκό Πύργο, καθώς και στα Λουτρά Πόζαρ και τους καταρράκτες της Έδεσσας.