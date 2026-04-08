Δράση για παιδιά και νέους στον Δεσύλλα με επίκεντρο το πινγκ πονγκ

Η ομάδα «Αγαπάμε Δεσύλλα» συνεχίζει δυναμικά τις δράσεις της, εμπλουτίζοντας το ήδη πλούσιο πρόγραμμά της με μία ακόμη πρωτοβουλία αφιερωμένη στους νέους και τα παιδιά του χωριού.

Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκεται το πινγκ πονγκ, μέσα από μια ανοιχτή και δωρεάν δραστηριότητα που φιλοδοξεί να προσφέρει χαρά, ψυχαγωγία και δημιουργικές στιγμές.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Μεγάλη Πέμπτη στις 11 π.μ., στο Σταθμό του χωριού. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση με αυτή τη θεματική, με την ομάδα να επιδιώκει να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στον αθλητισμό και το ομαδικό παιχνίδι, ενισχύοντας παράλληλα την κοινωνικοποίηση και τη συνεργασία.

Η δράση απευθύνεται κυρίως σε μικρούς φίλους, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η συμμετοχή και μεγαλύτερων, σε ένα ευχάριστο και φιλόξενο περιβάλλον. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, υπογραμμίζοντας τη φιλοσοφία της ομάδας για προσβασιμότητα και στήριξη της τοπικής κοινωνίας.