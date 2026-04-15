Εκδήλωση για το “Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων – Χωριών” και την ένταξη της Καλαμάτας

Εκδήλωση - έκθεση με παρουσίαση της σχετικής έρευνας για την ένταξη της πόλης της Καλαμάτας και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου στο “Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων – Χωριών”, οργανώνει ο Δήμος στις 12 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο.

Σήμερα η Δημοτική Επιτροπή αναμένεται να εγκρίνει και να εξειδικεύσει πίστωση έως 900 ευρώ, για δαπάνες διαμονής και διατροφής που αφορούν τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Οπως αναφέρεται στην εισήγηση, η έρευνα αφορά: Τη δημιουργία πλήρους και τεκμηριωμένου φακέλου στον οποίο περιέχονται ιστορικά τεκμηριωμένα στοιχεία, για τις κάθε είδους καταστροφές και απώλειες που υπέστησαν οι περιοχές που σήμερα ανήκουν στον Καλλικρατικό Δήμο Καλαμάτας και ειδικότερα αλλά όχι αποκλειστικά απώλειες μόνο σε ανθρώπινες ζωές από κάθε αιτία και καταστροφή ή επίταξη υποδομών και οικονομικών-παραγωγικών μονάδων. Την ερμηνεία των συλλεγέντων κατά τα άνω στοιχείων, υπό το φως των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, προς αναζήτηση και τεκμηρίωση Εγκλημάτων κατά της Ανθρωπότητας, που έλαβαν χώρα στην περιοχή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Και την χρήση του συλλεγέντος αυτού υλικού για τη δημόσια παρουσίασή του υπό μορφή εκθέσεων ή/και διοργάνωση διαλέξεων, συνεδρίων και παρουσιάσεων με τη σχετική θεματική.