Καλαμάτα: Εκδήλωση για το βιολογικό ελαιόλαδο

Ο Δήμος Καλαμάτας και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας συνεχίζουν σήμερα τον κύκλο θεματικών παρουσιάσεων στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων, στο ισόγειο του Ιστορικού Δημαρχείου, με μια εκδήλωση αφιερωμένη στο βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

Στις 7 το απόγευμα, η Ιωάννα Αρουκάτου και ο Βασίλης Γκόγκας θα παρουσιάσουν την εταιρεία di Morea, την ιστορία της και τη διαδικασία παραγωγής από τη συγκομιδή έως το τελικό προϊόν. Η di Morea παράγει βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ Καλαμάτας από ελιές που συλλέγοντα στον ενιαίο οικογενειακό ελαιώνα στη Μεσσηνία, αποκλειστικά ποικιλίας Κορωνέικη. Το προϊόν διακρίνεται για την υψηλή περιεκτικότητά του σε πολυφαινόλες και για τον περιορισμένο αριθμό φιαλών που παράγονται ανά σεζόν, στοιχείο που του προσδίδει χαρακτήρα premium.

Η εταιρεία έχει αποσπάσει διεθνείς διακρίσεις, μεταξύ των οποίων χρυσό μετάλλιο στο Berlin Olive Oil Awards. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη φιλοσοφία της εταιρείας, τα χαρακτηριστικά του βιολογικού ελαιολάδου και τη σημασία της ΠΟΠ πιστοποίησης για την ανάδειξη του τοπικού προϊόντος. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για το κοινό.