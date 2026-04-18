“Για άλλη μια χρονιά μαζεύει τα καλύτερα του κείμενα και ταξιδεύει ανά την Ελλάδα ενάντια στις συστάσεις των γιατρών. Αφηγείται ιστορίες από τα ΚΤΕΛ που τόσο έχει τιμήσει, άγρια ροτβάιλερ που τον έχουν δαγκώσει καθώς και την φλογερή του ερωτική ζωή” αναφέρει η περιγραφή του event. Για κρατήσεις και πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 6946801431. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com
Σάββατο, 18 Απριλίου 2026 11:23
Ο Μιχάλης Σεβαστέρης σήμερα στην Καλαμάτα
Παράσταση Stand up comedy θα δώσει σήμερα Σάββατο στις 9 μ.μ. ο Μιχάλης Σεβαστέρης στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας.
Κατηγορία Εκδηλώσεις