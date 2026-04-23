Φιλιατρά: Πλήθος κόσμου και φέτος στα "Λελώνεια" (βίντεο-φωτογραφίες)

Παρουσία πλήθους κόσμου εορτάστηκαν σήμερα το πρωί στα Φιλιατρά στο ιστορικό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου τα "Λελώνεια".

Εκδηλώσεις που είναι αφιερωμένες στο Πανάγο Λελώνη και την αγαπημένη του Κρινιώ.

Νωρίς το πρωί τελέστηκε Θεία Λειτουργία και ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του αγωνιστή Πανάγου Λελώνη δίπλα από την υπεραιωνόβια βελανιδιά που οι Τούρκοι αποπειράθηκαν να κρεμάσουν, σώζοντας τον τελευταία στιγμή η αγαπημένη του Κρινιώ. Εψάλη ο εθνικός ύμνος και έγινε κατάθεση στεφανιών στο μνημείο από το δήμαρχο Τριφυλίας Γιώργο Λεβεντάκη, τον διοικητή του ΑΤ Τριφυλίας Αθανάσιο Δήμα, την εκπρόσωπο του Τοπικού Συμβουλίου Φιλιατρών Κωνσταντίνα Βέννου, καθώς και τους αντιδημάρχους Βασίλη Αθανασόπουλο, Αντώνη Βλάχο, Μαρία Παναγοπούλου, Δήμητρα Ανδρινοπούλου και Φώτη Γριβάκη.

Στη συνέχεια από τον ιερέα Διονύσιο Καλογερόπουλο παραδόθηκε η σημαία με τη μορφή του Αγίου Γεωργίου και η εικόνα του σε ιππείς όπου πέρασαν από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης και την κεντρική πλατεία πριν καταλήξουν και πάλι στο ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου τους απονεμήθηκαν αναμνηστικά μετάλλια και κύπελλα.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η αντιδήμαρχος Δήμητρα Ανδρινοπούλου, η οποία αναφέρθηκε τόσο στον Άγιο Γεώργιο, όσο και στο Πανάγο Λελώνη και την Κρινιώ που έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια τους να ξεφύγουν από τους Τούρκους.



Κ.Μπ.