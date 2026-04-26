Φιλιατρά: Επετειακή εκδήλωση για την Εξοδο του Μεσολογγίου

Επετειακή εκδήλωση με τίτλο «Το ’21 και η ηρωική Έξοδος του Μεσολογγίου - 200 χρόνια από την Έξοδο», διοργανώνει ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Φιλιατρών σήμερα Κυριακή στις 7 το απόγευμα στο Βορρέειο Πνευματικό Κέντρο Φιλιατρών, τιμώντας μία από τις κορυφαίες και πιο συγκλονιστικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Στάθης Παρασκευόπουλος, εκπαιδευτικός και συγγραφέας, ο οποίος θα αναπτύξει το ιστορικό και συμβολικό πλαίσιο της Εξόδου του Μεσολογγίου, αναδεικνύοντας τη σημασία της για τον αγώνα της ανεξαρτησίας και τη συλλογική μνήμη των Ελλήνων.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει απαγγελία από την Κάκια Παρασκευοπούλου, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο καλλιτεχνικό και συγκινησιακό τόνο στην αναδρομή των ιστορικών γεγονότων.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων για τη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου και αποσκοπεί στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την ανάδειξη των αξιών της ελευθερίας και της αυτοθυσίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.