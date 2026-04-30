Διπλή τεχνολογική δράση στην Καλαμάτα

Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο Δήμος Καλαμάτας για την πραγματοποίηση της κορυφαίας διπλής τεχνολογικής δράσης υπό την ονομασία “Kalamata Tech Expo & Intelligent Systems Festival”, η οποία θα διεξαχθεί το τριήμερο 8 έως 10 Μαΐου.

Η διοργάνωση αποτελεί τη φυσική εξέλιξη του επιτυχημένου θεσμού των Φεστιβάλ Ρομποτικής, ενισχύοντας τη στρατηγική επιλογή του Δήμου για την ανάδειξη της πόλης ως κόμβου καινοτομίας και εξωστρέφειας, στο πλαίσιο της ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Αποστολή των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων της Ε.Ε. έως το 2030.

Το γεγονός αυτό συνδυάζει για πρώτη φορά την 1η Τεχνολογική Έκθεση Καλαμάτας στο Μέγαρο Χορού, όπου εταιρείες και πανεπιστημιακά εργαστήρια θα παρουσιάσουν πρωτοποριακές λύσεις και ερευνητικά έργα, με το 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων. Το Φεστιβάλ θα εξελιχθεί το Σάββατο 9 Μαΐου σε δύο κεντρικά σημεία: το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο για τους μικρούς επιστήμονες έως τη Γ’ Δημοτικού με θέμα την προστασία των δασών, και το απόγευμα στην Κεντρική Πλατεία για τις μεγαλύτερες ηλικίες, με έμφαση στα ευφυή συστήματα για έξυπνες και κλιματικά ουδέτερες πόλεις. Ο Δήμος Καλαμάτας, σύμφωνα με ανακοίνωση, θα προσφέρει στις συμμετέχουσες ομάδες και τους εκπαιδευτικούς τους δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Παράλληλα, για την ενίσχυση της δημιουργικότητας, έχει προγραμματιστεί η επιδότηση των ομάδων μέσω της αποστολής δωρεάν πακέτων τεχνολογικού υλικού, που περιλαμβάνουν μικροελεγκτές Arduino, αισθητήρες και μοτέρ, ώστε οι μαθητές να μετουσιώσουν τις ιδέες τους σε λειτουργικές ρομποτικές κατασκευές.