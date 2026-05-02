Παρουσιάστηκε το νέο μυθιστόρημα του Παναγιώτη Γιαννουλέα

Η εκδήλωση έλαβε χώρα τη Δευτέρα 27 Απριλίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Agatha, στον χώρο The Upperhouse Athens, στην Αθήνα. Για το βιβλίο μίλησαν οι συγγραφείς Φίλιππος Φιλίππου και Νεοκλής Γαλανόπουλος, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Θανάσης Παντές. Το «Λογισμικό θανάτου» αποτελεί τη νέα δουλειά του συγγραφέα, ο οποίος έχει ήδη αφήσει το στίγμα του στην αστυνομική λογοτεχνία με έργα όπως το "Τετράκις εις θάνατον - Η δηλητηριάστρια της Μάνης", ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί σύντομα και στη Μεσσηνία.