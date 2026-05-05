Παρουσίαση ποιητικής συλλογής του Θύμιου Γεωργόπουλου στην Καλαμάτα

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι ο Βασίλης Φλώρος, σκηνοθέτης και συγγραφέας, η Πωλέττα Ψυχογυιοπούλου, συγγραφέας και πρώην σχολική σύμβουλος φιλολόγων, ενώ τον συντονισμό θα έχει ο Δημήτρης Πλεμμένος, δημοσιογράφος.
Η συλλογή κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Οταν».
Ο Θύμιος Γεωργόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα, κουβαλώντας ωστόσο αναπόδραστα έναν ελαιώνα και δυο πελάγη, το Αιγαίο και το Ιόνιο, αφού η κόχη τους ισορροπεί στην επικράτεια της πατρογονικής και μητρογονικής Μεσσηνιακής γης. Αντίστιξη στις οικονομικές και μεταπτυχιακές του σπουδές αλλά και στην ανάλογη πολυετή εργασιακή του πορεία αποτέλεσε κυρίως ο Ποιητικός λόγος, γιατί τις “μέσα του εξισώσεις” έλυνε πάντα η Ποίηση και γενικότερα η Λογοτεχνία. Εχει συνεργαστεί με τα περιοδικά Τέχνης «Πολιτιστική» και «Πολιτιστική Επιθεώρηση». Εχει γράψει τις ποιητικές συλλογές:«Εξοδος κινδύνου», «Πολύ πριν λίγο μετά», «Αλήστου μνήμης αύριο». Εχει γράψει τα θεατρικά έργα: «Το χρυσόψαρο», «Μονόπολη - Κάτι πέραν του συνήθους». Εχει γράψει το μυθιστόρημα (Σενάριο): «Ο ήχος της θάλασσας». Στίχοι τραγουδιών του έχουν μελοποιηθεί από τους συνθέτες - μουσικούς, Νίκο Δούκα και Τάκη Μοσχοβούδη.