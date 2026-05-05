Παρουσίαση ποιητικής συλλογής του Θύμιου Γεωργόπουλου στην Καλαμάτα

Η ποιητική συλλογή «Μικρές Κυκλάδες - 50+1 απλά γυμνάσματα ποίησης» του Θύμιου Γεωργόπουλου, αντιπροέδρου της Ενωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων, παρουσιάζεται την Πέμπτη στις 7.30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων της εφημερίδας «Ελευθερία», Γεωργούλη 26, στην Καλαμάτα.

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι ο Βασίλης Φλώρος, σκηνοθέτης και συγγραφέας, η Πωλέττα Ψυχογυιοπούλου, συγγραφέας και πρώην σχολική σύμβουλος φιλολόγων, ενώ τον συντονισμό θα έχει ο Δημήτρης Πλεμμένος, δημοσιογράφος.

Η συλλογή κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Οταν».

Ο Θύμιος Γεωργόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα, κουβαλώντας ωστόσο αναπόδραστα έναν ελαιώνα και δυο πελάγη, το Αιγαίο και το Ιόνιο, αφού η κόχη τους ισορροπεί στην επικράτεια της πατρογονικής και μητρογονικής Μεσσηνιακής γης. Αντίστιξη στις οικονομικές και μεταπτυχιακές του σπουδές αλλά και στην ανάλογη πολυετή εργασιακή του πορεία αποτέλεσε κυρίως ο Ποιητικός λόγος, γιατί τις “μέσα του εξισώσεις” έλυνε πάντα η Ποίηση και γενικότερα η Λογοτεχνία. Εχει συνεργαστεί με τα περιοδικά Τέχνης «Πολιτιστική» και «Πολιτιστική Επιθεώρηση». Εχει γράψει τις ποιητικές συλλογές:«Εξοδος κινδύνου», «Πολύ πριν λίγο μετά», «Αλήστου μνήμης αύριο». Εχει γράψει τα θεατρικά έργα: «Το χρυσόψαρο», «Μονόπολη - Κάτι πέραν του συνήθους». Εχει γράψει το μυθιστόρημα (Σενάριο): «Ο ήχος της θάλασσας». Στίχοι τραγουδιών του έχουν μελοποιηθεί από τους συνθέτες - μουσικούς, Νίκο Δούκα και Τάκη Μοσχοβούδη.