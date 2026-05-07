Καλαμάτα: Χρώματα ψυχής και δύναμης στην έκθεση ζωγραφικής δύο μαθητριών ειδικών σχολείων

Μια ξεχωριστή έκθεση ζωγραφικής, γεμάτη χρώματα, συναίσθημα και δυνατά μηνύματα συμπερίληψης, φιλοξενείται στο φουαγιέ του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, με δημιουργούς δύο μαθήτριες από ειδικά σχολεία της πόλης.

Η Ελένη Μιχαλοπούλου από το ΕΕΕΕΚ Καλαμάτας και η Λουκία Κομίνη από το ΕΝ.Ε.Ε.Γ.Υ.Λ Καλαμάτας παρουσιάζουν έργα τους, αποδεικνύοντας πως οι μαθησιακές δυσκολίες δεν αποτελούν εμπόδιο στη δημιουργικότητα και την καλλιτεχνική έκφραση.

Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 6 Μαΐου, παρουσία του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικών, γονέων και πολιτών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον ιδιαίτερο κόσμο των δύο κοριτσιών μέσα από τα έργα τους.