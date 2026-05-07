Συζήτηση για την ευθανασία στο Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας

Στρογγυλή τράπεζα με θέμα την ευθανασία που παρουσιάζεται ως “πρόβλημα της εφαρμοσμένης ηθικής” στην 4η ενότητα του βιβλίου “Αρχές Φιλοσοφίας” της Β’ Λυκείου πραγματοποίησαν οι φιλόλογοι του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας.

Η συζήτηση περί του θέματος της ευθανασίας έγινε χθες το πρωί και συμμετείχαν ο πρωτοσύγκελος της μητρόπολης Μεσσηνίας Φίλιππος Χαμαργιάς, ο δικηγόρος Δημ. Καούνης, ο επόπτης ποιότητας Εκπαίδευσης Ι. Σόλαρης, ο γιατρός Νικ. Φρέγκογλου, ο ψυχολόγος Ευθ. Καλπακιώρης, η νοσηλεύτρια Έλενα Παναγοπούλου και οι μαθητές των δυο τμημάτων της Β’ τάξης του Λυκείου.

Η συζήτηση ξεκίνησε με την προσλαλιά του υποδιευθυντή του σχολείου Διον. Κοτταρίδη και εν συνεχεία παρουσίασαν τους ομιλητές οι φιλόλογοι Τρισεύγενη Πουλοπούλου και Ηλίας Βλαχάκης.

Στη συνέχεια οι ομιλητές, ο καθένας από την πλευρά του φορέα που εκπροσωπεί, αναφέρθηκαν στο θέμα της ευθανασίας.

Ο π. Φίλιππος, ως πρώτος εισηγητής ανέλυσε διεξοδικά το πρόβλημα της ευθανασίας, από την εποχή του μυθικού Καιάδα της Αρχαίας Σπάρτης μέχρι και τις μέρες μας, τονίζοντας ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία τάσσεται, χωρίς αμφιβολία και στρουθοκαμηλισμούς, κατά οποιασδήποτε μορφής ευθανασίας, παθητικής ή ενεργητικής και υπερασπίζεται το δικαίωμα και την ιερότητα της ζωής ως δώρο Θεού. Αναφέρθηκε επίσης και στην προσευχητική δέηση της Εκκλησίας μας “Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπαίσχυντα, ειρηνικά…” τονίζοντας τον όρο “ανεπαίσχυντα”. Τέλος έκλεισε με την επισήμανση ότι “εφόσον δεν υπάρχει επιλογή στον χρόνο που ερχόμαστε στη ζωή, πως μπορούμε να έχουμε επιλογή στον χρόνο ή ακόμα χειρότερα και στον τρόπο που θα φύγουμε από την ζωή; Αυτό αποτελεί ύβρη κατά του Δημιουργού”.