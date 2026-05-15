Εορτασμός επετείου της μάχης στο Μανιάκι

Τα 201 χρόνια από την ιστορική μάχη του Μανιακίου (20 Μαΐου 1825) τιμούν την Τετάρτη 20 του μήνα, η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας και ο Δήμος Πύλου - Νέστορος.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα γίνουν δύο εκδηλώσεις: Στο ναό Αγίας Τριάδος στα Ταμπούρια της Φλεσσιάδας και στον χώρο του ανδριάντα αρχιμανδρίτη Γρηγορίου Δικαίου - Φλέσσα ή Παπαφλέσσα στον ναό Αναστάσεως του Χριστού (οστεοφυλάκιο των ηρώων της μάχης) στο Μανιάκι.

Ειδικότερα, στις 10.15 το πρωί, θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στην προτομή του Παπαφλέσσα, στα Ταμπούρια της Φλεσσιάδας, από τον μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας Χρυσόστομο. Θα ακολουθήσουν η κατάθεση στεφανιών, η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των ενδόξων νεκρών του έθνους και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Στις 11 το πρωί, θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον ανδριάντα του Παπαφλέσσα στο Μανιάκι, από τον μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο προϊστάμενος Δημοσίων Σχέσεων, Επικοινωνίας και Εθιμοτυπίας του Δήμου Πύλου – Νέστορος Γιώργος Αναστασόπουλος.

Θα ακολουθήσουν η κατάθεση στεφανιών, η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των ενδόξων νεκρών του έθνους και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα προβλέπει ποιήματα από μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Βλαχόπουλου και του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας και παραδοσιακούς χορούς από τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο “Παράδεισος Καλαμάτας, τμήμα αναβίωσης «Παναγιώτης Κεφάλας»”.