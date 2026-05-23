Παρουσίαση του συλλογικού τόμου «Εκατό και είκοσι φωνές»

Το Δίκτυο Γυναικών Συγγραφέων κατά της Εμφυλης Βίας και των Γυναικοκτονιών «Η Φωνή Της», σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο «Βιβλιόπολις» και τις εκδόσεις Καστανιώτη, διοργανώνει την παρουσίαση του συλλογικού τόμου με τίτλο «Εκατό και είκοσι φωνές».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Μαΐου, στις 6 μ.μ. στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, Αριστομένους 33 (5ος όροφος). Τον τόμο θα παρουσιάσουν η Χρύσα Φάντη, συγγραφέας και κριτικός λογοτεχνίας, και η Πωλέττα Ψυχογυιοπούλου, συγγραφέας και πρώην σχολική σύμβουλος φιλολόγων Αχαΐας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα γίνουν σύντομες παρεμβάσεις από τα μέλη του Δικτύου, Ελένη Γούλα και Αλέκα Πλακονουρή, ενώ συγγραφείς του τόμου θα διαβάσουν επιλεγμένα αποσπάσματα από τα κείμενά τους. Τον συντονισμό της παρουσίασης έχει η δημοσιογράφος Μαρία Τομαρά. Τα έσοδα από τα δικαιώματα του βιβλίου θα διατεθούν στο Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης.